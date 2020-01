La pirotecnia no dejó secuelas en los festejos marplatenses de Año Nuevo

Tanto en las guardias del Materno Infantil como del Hospital Interzonal no se registraron heridos por el uso de productos pirotécnicos.

En los festejos que hubo en Mar del Plata para recibir al 2020 no hubo que lamentar secuelas por el uso de la pirotecnia, cuya comercialización quedó prohibida en todo General Pueyrredon desde antes de Navidad a partir del decreto ad referéndum que firmó el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, tras el impulso que dio el intendente Guillermo Montenegro.

"Afortunadamente fue buena la noche y no hubo que lamentar accidentes ni quemados. Fue una noche relativamente tranquila", confirmó a 0223 la médica Mariela Sala (matrícula 95613), quien se desempeña en la guardia del Materno Infantil.

Otras fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) que consultó este medio confirmaron el mismo panorama y descartaron la presencia de personas con lesiones por el uso de artefactos pirotécnicos.

Al respecto, la profesional del Materno consideró que la medida de prohibición de venta y uso de pirotecnia sonora resulta un factor clave para tender a la disminución de esta clase de accidentes. "De a poco, con estas medidas, debería verse reflejado una baja de estas situaciones", sostuvo.

Por otra parte, Salas remarcó que los preparativos en los hospitales para este tipo de fechas no varían en cuanto a los recursos que se disponen habitualmente para la atención de emergencias. "Para nosotros es un día como cualquiera: siempre estamos preparados al 100 por ciento. No importa el día o una fecha en particular porque situaciones graves pueden ocurrir en cualquier momento", concluyó.