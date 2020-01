Agroquímicos: piden "voluntad política" para cumplir con la restricción de mil metros

Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos plantearon dudas sobre una propuesta del Municipio y temen que se trate de un "eslogan". "Los habitantes de Mar del Plata tenemos los agrotóxicos en todo el cuerpo", aseguraron.

Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos renovaron el reclamo para que se cumpla con la medida cautelar que dictó en 2014 la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires que prohíbe la aplicación de agroquímicos a menos de mil metros de zonas urbanas.

El reclamo que sostienen desde la entidad fue elevado al ministro de Desarrollo Productivo de la comuna, Fernando Muro. Según confió Jorge Picorelli, representante de Paren de Fumigarnos, el funcionario "quiere hacer una línea agroecológica".

La propuesta de Muro no entusiasma a los integrantes de la asamblea, quienes exigen que se cumplan con la normativa vigente que condiciona la aplicación de estos productos. "Esperemos que no sea un eslogan nada más. La reunión estuvo buena, fue democrática, pero nosotros dudamos hasta que no se demuestre lo contrario", sostuvo en declaraciones a 0223 Radio. "No somos efusivos ni optimistas", definió.

A partir de una denuncia por aplicación de productos químicos en un campo lindero a la ruta 11, a la altura del kilómetro 492, Picorelli garantizó que "hay fumigaciones a diario en distintos barrios y no se cumple con la medida cautelar". "Los habitantes de Mar del Plata tenemos los agrotóxicos en todo el cuerpo. Falta voluntad política", apuntó.

Tras la reunión con Muro, el referente del sector abogó por que "este Gobierno" tome los recaudos necesarios y garantice el cumplimiento de la medida que sancionó el máximo tribunal bonaerense. "Todos los sectores sufren esta situación, menos los del este que dan al mar. Ahora estamos en época de fumigación y nadie controla nada", repudió.

A raíz de nuevos casos de contaminación de agroquímicos, vecinos de la zona sur de Mar del Plata realizarán el próximo sábado, a partir de las 19, un festival en la sede de la Sociedad de Fomento de Playa de los Lobos para concientizar sobre la problemática. En tanto, el domingo, desde las 18, se llevarán a cabo cortes parciales en simultáneo sobre las entradas de cada barrio involucrado.