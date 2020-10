Apertura de comercios sin permiso: "No se trata de una rebelión sino de un hecho de subsistencia"

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio defendieron la decisión que tomaron numerosos propietarios de locales de Mar del Plata esta semana de reabrir sus puertas pese a no contar con la autorización del Gobierno y consideraron que estas acciones no responden a un gesto de rebelión sino a un "hecho de subsistencia".

"Por la extensión de la cuarentena, y por la cantidad de contagios que se están desbordando, llegó el tiempo de tratar de compatibilizarlo con el empleo. Siempre lo hablamos en un marco racional y de mucho respeto pero yo creo que rápidamente hay que revertir esta situación", apuntó Guillermo Bianchi, el Secretario General del gremio.

En declaraciones a 0223 Radio, Bianchi insistió en que los conceptos de salud y trabajo "no son contrapuestos sino complementarios" y remarcó que los comerciantes deciden abrir para tratar de "recuperar recursos y afrontar los gastos primarios" como alquileres, impuestos y salarios. "Hay tres opciones en este escenario: cerrar, recurrir al ahorro y otra es lo que está sucediendo, que es abrir", planteó.

"La encrucijada que obliga este camino es cerrar y como pasa eso, entonces muchos deciden abrir. Pero no lo hacen una disputa o una rebelión sino por un hecho de subsistencia", dijo, y agregó: "Hay dos saludes que atender: la primera es la salud de la gente. Eso no se puede modificar; no hay precio que alcance. Pero después está la salud de las empresas porque vivimos en una sociedad y la sociedad tiene complementos".

El dirigente consideró que en este contexto de pandemia "no hay contraposiciones sino prioridades y secundarias" y respaldó el pedido para permitir el ingreso de un cliente a los locales al entender que no existe riesgo sanitario. "Si alguien va a un comercio, ya salió de su casa entonces lo único que hay que garantizar es un correcto cumplimiento de los protocolos", aseveró.

"Todos sabemos que la salud es la prioridad y nos parece muy correcto el accionar del presidente, del gobernador y del intendente que han priorizado la salud y que el Estado ha intervenido favorablemente para el sostenimiento del empleo y los ingresos de los trabajadores pero sostener esta decisión no tiene sentido", concluyó.