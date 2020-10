Finalmente, el Concejo Deliberante rechazó la posibilidad de que la gastronomía trabaje al aire libre

Finalmente, el proyecto que buscaba autorizar la posibilidad de que la gastronomía funcione al aire libre en Mar del Plata durante la fase 3 de la cuarentena no logró avanzar en la sesión ordinaria que se reanudó este jueves por la tarde en el Concejo Deliberante después de la interrupción que se produjo el viernes.

El Frente de Todos se abstuvo de votar la iniciativa que había presentado el edil de Acción Marplatense (AM), Horacio Taccone, y de ese modo el expediente no pudo reunir las mayorías necesarias para obtener la luz verde en el recinto.

Para su aprobación, el proyecto requería de una mayoría agravada al ser elevado sobre tablas y sin recibir ningún tratamiento previo. Pero en la sesión, los concejales decidieron que no vuelva a comisión y directamente lo archivaron.

Tanto Taccone como distintos actores del oficialismo consideraron que la iniciativa debía aprobarse con "carácter urgente" al tener en cuenta la profunda crisis que atraviesa al sector. "No puede tener serenidad ni tranquilidad de pensamiento el comerciante que no puede pagar el alquiler, la luz, y que no puede llevar un plato de su comida a su casa", apuntó el jefe de bancada de AM.

Sin embargo, pese a los argumentos de la crisis, el Frente de Todos ratificó su postura ya que entendió que una iniciativa de estas características merece el tratamiento correspondiente en comisiones. "Si hay urgencia, entonces el intendente puede resolverlo. Nosotros somos el departamento legislativo. Nosotros no tratamos urgencias. El intendente trata eso a través de decretos", sentenció Marcos Gutiérrez, el presidente del bloque kirchnerista.

La iniciativa de Taccone autorizaba a todos los emprendimientos gastronómicos del Partido de General Pueyrredon a la ocupación de los espacios de vereda en el frente y adyacentes a sus establecimientos para prestar los servicios propios de su actividad.

Por la polémica en torno al debate que generó este proyecto, se interrumpió la sesión del viernes, después de que el referente del partido vecinal insultara a Gutiérrez por abstenerse en la votación. "Yo sé porque no lo va aprobar: porque quiere que Acción Marplatense desaparezca. Pero le digo al concejal Gutiérrez que el único modo de que me haga desaparecer, es, si tiene testículos, que vaya a comprar una 45 y me pegue un tiro en la frente", apuntó Taccone.

Las declaraciones merecieron un inmediato repudio de los pares del Frente de Todos que reclamaron una sanción contra la figura de AM. El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, llamó al orden y dejó constancia en actas de la falta del edil sin pasar a mayores consecuencias, lo cual fue respaldado por el oficialismo y el radicalismo.

A pesar de esta negativa que dio el Concejo Deliberante, hay que tener en cuenta que en las últimas horas numerosos restaurantes, bares y cafés de Mar del Plata decidieron reabrir sus puertas sin autorización oficial para tratar de sobrevivir a la crisis que se profundiza desde marzo.