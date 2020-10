Hoteleros implementarían un Seguro Covid para la temporada

Pese a no haber una fecha concreta para el inicio de la temporada de verano, los hoteleros ya tienen todos los protocolos preparados y el personal capacitado para comenzar a trabajar.

En diálogo con 0223, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Eduardo Palena, sostuvo que los hoteleros están trabajando “para que haya temporada, ya tenemos todos los protocolos, y nosotros estamos en condiciones de abrir hoy", dijo aunque reconoció que hay incertidumbre respecto al tipo de temporada que vivirá Mar del Plata.

“No sabemos qué tipo de temporada va a haber. No hay una bajada de línea, es muy ambiguo”, dijo el referente del sector al tiempo que confió que el problema que enfrentan es la apertura del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) “El 90% de los turistas son de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, entonces sino hay apertura no tiene sentido abrir porque la poca gente que podría venir no solventaría los costos que tenemos para tener el hotel abierto".

Además, Palena aseguró que los empresarios hoteleros evalúan la posibilidad de contratar un seguro Covid que contemple gastos médicos, traslados y estadías en caso que se detecte un caso positivo de coronavirus durante la periodo de vacaciones.

"Tenemos que dar una estadía segura y también trabajar para que no tengan problemas los residentes de la ciudad, no solo hay que salvar el negocio sino que no podemos lograr que se infecte la ciudad", aseguró.