Plan de reactivación: buscarán habilitar todo tipo de actividad comercial al aire libre

Desde el Municipio adelantaron que el plan de reactivación que se confeccionó en la Comisión Especial de Reactivación Económica contempla la habilitación de todo tipo de actividad comercial al aire libre y confirmaron que "a la brevedad" será elevado al Gobierno de Axel Kicillof para su evaluación y aprobación.

El Secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, aclaró que se espera por la publicación de los decretos oficiales de la Provincia con respecto a la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio para poder enviar el documento que se elaboró junto a concejales y representantes de la Secretaría de Salud.

"Va a ser elevado a la brevedad y dentro de esa propuesta van a estar permitidas las actividades comerciales al aire libre porque sabemos que con los protocolos adecuados, el distanciamiento y todos los cuidados pueden funcionar durante la pandemia", aseguró el funcionario.

Muro ratificó que este tipo de actividades, en donde se incluiría la gastronomía o las ferias, "se puede trabajar bien y sabiendo que la probabilidad de contagio de Covid-19 es mínima". "Vamos a propiciar que eso vuelva", garantizó, en declaraciones a 0223 Radio.

El integrante del gabinete de Guillermo Montenegro aclaró que "todas las aperturas que se solicitan son sin uso del transporte público" y que desde el Municipio se insta a que las personas se trasladen por sus propios medios en la medida de las posibilidades. "Por supuesto que el transporte se irá adecuando a la demanda pero instamos a que no se use por el riesgo de contagio", remarcó.

"No pedimos una reapertura económica indiscriminada sino responsable y con protocolos"

Muró insistió en que la administración de Kicillof debe contemplar con una "mirada local" la situación de la cuarentena en Mar del Plata, que a fines de septiembre reflejó índices récords en desocupación y pobreza por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

"La situación de los 135 municipios claramente no puede ser la misma. Siempre de haber un alcance local y respetar la palabra de los intendentes. No es que el intendente esté loco o quiera hacer algo que no se puede sino que solamente busca un equilibro entre la situación sanitaria y económica", aseveró el secretario.

El responsable de Desarrollo Productivo explicó que las aperturas que solicita su gestión apuntan a "evitar mayores cierres" de establecimientos comerciales y también reconoció algunas "incongruencias" en las habilitaciones que concede el Gobierno bonaerense.

"La actividad de los gestores está prohibida y eso nos genera que el gestor que puede hacer un trámite para 30 personas no pueda trabajar pero sí que esas 30 personas puedan hacer el trámite. Eso genera mucho más movimiento de personas. Es contradictorio", ejemplificó.

Muro consideró, en base a las variables económicas, que Mar del Plata ha sido "muy castigada con la cuarentena" y entendió que la reactivación económica se debe dar en conjunto con la vuelta del turismo. "Hace falta una mirada local para mirar y entender bien a fondo nuestra realidad", afirmó.

El secretario de Montenegro entendió que la situación epidemiológica actual muestra una "cierta estabilidad en los contagios con una leve tendencia a la baja" lo que permite dar una "mayor tranquilidad" aunque el sistema sanitario viva algunas "tensiones".

"La verdad que hemos recibido un reclamo muy grande de todos los trabajadores para que se produzca la vuelta de las actividades económicas. Los sectores hoy están trabajando en formato de huelga y es imperiosa la vuelta al trabajo”, finalizó.