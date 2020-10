Coronavirus: con cerca de 1.000 casos activos, crece la preocupación en Tandil

Durante este fin de semana las autoridades de la municipalidad de Tandil expresaron su preocupación por el crecimiento de los contagios de coronavirus en el distrito. A la fecha en la comuna serrana son 991 los casos activos, cifra récord desde el inicio de la pandemia. Las víctimas fatales diagnosticadas con la nueva enfermedad, en tanto, se elevaron a 31.

En un mensaje a la población, el intendente Miguel Lunghi se refirió al “notable incremento en la cantidad de casos” y aunque aclaró que “ese número no es una casualidad” al explicar que “forma parte de la dinámica de contagio de la pandemia y de haber multiplicado la cantidad de testeos”, advirtió que también se relaciona con “los actos de la sociedad, es decir de cómo cada uno de nosotros cumple o no con las medidas de prevención”.

En ese sentido el jefe comunal no anduvo con vueltas y sentenció: “En estos últimos días hemos visto en Tandil una muy preocupante actitud de desaprensión y falta de cuidado individual y social que se contrapone, definitivamente, con el delicado cuadro de situación que enfrentamos y con el enorme esfuerzo y trabajo que se desarrolla para que el sistema sanitario pueda dar respuesta a todos”.

Por su parte, los referentes del Sistema Integrado de Salud Pública tandilense, con el presidente Gastón Morando, el vicepresidente Matías Tringler, y los médicos infectólogos Jorge Gentile y

Florencia Bruggesser, brindaron datos estadísticos de la evolución de la pandemia en el partido y también resaltaron la importancia del aislamiento.

En primer término se precisó que las personas de 60 años o más representan el 16% de los contagiados y el 90% de los fallecidos. Si se achica ese grupo etario y se analiza a las personas de 80 años o más, las mismas representan el 3,49 % de los contagiados, pero también son el 53% de los fallecidos.

También se detalló que en la ciudad la edad promedio de los fallecidos es de 77 y la del total de internados que hay actualmente en terapia Intensiva, terapia intermedia, sServicio de

cuidados respiratorios intermedios y sala general, es de 66 años.

En ese punto las autoridades consideraron como “fundamental” proteger a los mayores de 60 años y a los grupos de riesgos y establecieron como “muy importante” evitar encuentros entre jóvenes y adultos mayores y entre jóvenes y grupos de riesgo.

En relación a las reuniones sociales, se reiteró que son las que contribuyen a que se produzcan contagios entre los grupos sobre los que más frecuencia se hallan resultados positivos de Covid-19, que son los que van de 0 a 60 años. En relación a esos rangos etarios con mayor nivel de contagio, se pormenorizó que los de 30 a 39 años representan el 23,02%, de 20 a 29 años el 21,16 % y de 40 a 49 el 17,67%.

“Los números son bastante contundentes y cada encuentro que se produce de este tipo aumenta las probabilidades de que las personas mayores y que las personas de los grupos de riesgo se contagien y esos son los sectores que más riesgo tienen de tener consecuencias negativas”, expresó Morando al respecto.

Testeos

Al referirse a la realización de testeos habló Jorge Gentile, quien vía una estadística graficó cómo impacta realmente el virus: “El 80% de la pandemia se juega fuera del sistema de salud y es ahí donde podemos tomar precauciones”.

“El aislamiento es tanto o más importante que el test, hay una creencia y un apuro y quizás una ansiedad con el test y si es positivo o negativo. Lo importante es que esté conectado con el sistema de salud. Muchas veces no es necesario el test, eso lo dictamina el profesional de salud. Si alguien tiene perdida del olfato y del gusto de modo súbito, en el 2020 no es otra cosa que covid, entonces ese es un diagnóstico que no requiere un test, pero eso lo decide el personal de salud. Alentamos a que la persona que tiene síntomas se quede en su casa y tenga contacto con el sistema de salud, eso es lo más importante”, expresó.

Sobre las reuniones sociales, Gentile brindó otro número de referencia para entender sus consecuencias: “El lugar cerrado es el núcleo de la transmisión, el lugar abierto es 18 veces menos riesgoso que el lugar cerrado. Las grandes transmisiones que se registraron en esta pandemia ocurrieron en lugares cerrados”, precisó al respecto.