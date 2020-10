Los CBE ya cuentan con la colaboración de tres mil promotores barriales

Los Comités Barriales de Emergencias (CBE) que se crearon para brindar contención en las zonas populares en el marco de la pandemia de coronavirus ya cuentan con la colaboración de tres mil vecinos que se distribuyen en 31 barrios de Mar del Plata.

Facundo Villalba, integrante de los CBE, reconoció que a ocho meses del inicio de la pandemia la situación "es complicada". "La crisis sanitaria vino a agravar la crisis económica y social que ya existía. Eso empeoró la situación de muchos vecinos que venían de malos años", explicó en diálogo con 0223 Radio.

El referente barrial remarcó que en los barrios populares hay dos prioridades bien marcadas: la emergencia sanitaria y la alimentaria; aunque a la vez señaló que "es difícil ver los problemas de manera segmentada".

"Hay una crisis sanitaria que vino a montarse sobre la crisis económica y social, pero por otro lado las profundiza y se retroalimentan", sostuvo. Como consecuencia, las familias se ven obligadas a salir a las calles en busca de una changa para acceder a un plato de comida, aumentando el riesgo de contagio.

A pesar de las adversidades, Villalba reconoció los frutos del esfuerzo de los tres mil colaboradores que integran los CBE y ponderó el camino recorrido. "Enfrentamos esta situación con mucha creatividad, solidaridad y organización. Pusimos toda la energía para dar respuestas uniendo a los distintos actores", expresó.

En esta línea, Villalba apuntó que si un vecino se debe acercar a un hospital en busca de atención "es porque fracasó todo lo anterior: no hubo buena tarea de prevención, no hubo cuidados, el Estado no estuvo cerca antes de que se agraven los cuadros".

"Pusimos el esfuerzo en construir una red de promotores de salud que permite hacer un mapeo de la población de riesgo. Sin la comunidad en ese primer momento, la crisis sería mucho peor", resumió al finalizar.