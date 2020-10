Tandil vuelve al estadío rojo de contención de la pandemia

El crecimiento de los casos de coronavirus en Tandil llevó a las autoridades sanitarias locales a anunciar que el distrito pasará al llamado estadio rojo de su propio sistema de fases para contener la pandemia. A la fecha son cerca de 1.000 los casos activos en el partido serrano, donde desde hace una semana mueren personas todos los días.

Según anunciaron desde el Comité de Seguimiento de ña Covid 19, la medida regirá desde este miércoles 21 de octubre en principio hasta el día 28 de la semana próxima.

Junto al anuncio de la determinación tomada, los especialistas volvieron a realizar un llamado renovado a la comunidad para extremar las medidas de prevención individual y reducir al máximo la circulación y la movilidad.

El fin de semana pasado el propio intendente tandilense, Miguel Lunghi, expresó su preocupación por la situación epidemiológica en el distrito, donde se evidencia una curve de contagios en constante crecimiento.

En el estadio rojo se dispone que los comercios y las actividades tanto esenciales como no esenciales funcionen con los protocolos correspondientes en la franja horario de 8 hasta las 20 horas.

Los locales del rubro de la gastronomía (bares, restaurantes, cervecerías, pubs etc) solo podrán desarrollar sus actividades en la modalidad take away o delivery y exclusivamente con mesas

ubicadas al aire libre, hasta las 24 horas. Los espacios cerrados de este tipo de locales no podrán funcionar.

Las autoridades explicaron que “la recomendación fundamental es que la ciudadanía permanezca en sus domicilios y salga solo para lo estrictamente necesario”. “Como está sucediendo en toda la región y en el país, estamos pasando las semanas más críticas de la pandemia, lo que hace imprescindible redoblar la responsabilidad individual y el cuidado de cada uno de nosotros y de toda la comunidad”, detallaron desde la comuna.

Los motivos de la decisión

El comité de seguimiento del coronavirus en Tandil precisó los motivos de la evaluación del riesgo sanitario realizada para llevar al distrito al estadío rojo, luego de considerar la evolución de los casos positivos, la disponibilidad de personal de salud, la positividad de las muestras procesadas y la ocupación de camas.

En principio, en virtud de la gravedad relacionada con esos factores, los especialistas se sostuvieron en el incremento en la ocupación de camas de cuidados críticos y de sala general, en el incremento de los casos activos, en la significativa positividad de las muestras procesadas y en los contagios crecientes en el personal de salud.