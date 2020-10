Reclaman la apertura "urgente" de una Comisaría de la Mujer en Batán

La violencia hacia las mujeres se profundizó con el encierro que implicó la cuarentena por la pandemia de coronavirus y las denuncias, en General Pueyrredon, recaen mayoritariamente en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata. Por eso, desde el movimiento de mujeres Vivas nos Queremos Batán/Chapadmalal reclaman la apertura de una dependencia en la localidad vecina para que las víctimas eviten trasladarse hacia la ciudad cabecera del partido.

Es que si bien cualquier comisaría tiene la obligación de tomar la denuncia, desde la red de género señalaron que ante estos hechos de violencia "no hay en Batán organismos serios" que brinden la contención necesaria que requiere la víctima.

"Siempre te derivan a la Comisaría de la Mujer de Mar del Plata y todo queda estancado. Si a la persona no la contienen y la apoyan, el valor que tomó para hacer la denuncia se termina diluyendo y esa persona tiene que volver a su domicilio donde convive con el agresor", explicó Marisa Fortunato, integrante del movimiento, a 0223.

Para la referente de la red de género que nuclea a vecinas de Batán y Chapadmalal, la apertura de una Comisaría de la Mujer es de carácter "urgente". "Sería importantísimo, es lo que necesitamos para que la compañera que atraviesa una situación de riesgo no tenga que pagarse un remis para ir a Mar del Plata", puntializó.

Fortunato reparó en que muchas veces las mujeres que deben viajar de Batán a Mar del Plata no disponen del dinero para hacerlo. "Ellas necesitan tener una contención y que sepan que la denuncia no termina en un cajón", sostuvo y sugirió que el eventual emplazamiento de la dependencia no sea al lado de la comisaría principal sino en una zona alejada del centro "para que la vecina se sienta más tranquila".

En julio de 2018, las entonces autoridades habían anunciado la instalación de una oficina descentralizada en la Delegación municipal de Batán para la recepción de denuncias. Sin embargo, el anuncio nunca se concretó.

Vivas nos Queremos Batán/Chapadmalal surgió como resultado de la lucha feminista a partir del femicidio que sufrió Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue asesinada en octubre de 2016 en el barrio de Playa Serena. "Muchas de nosotras, por falta de tiempo o transporte, no podíamos ir a las movilizaciones. Entonces, creamos esta red en nuestra localidad", indicó.

El movimiento de género está conformado por alrededor de 25 mujeres, entre las que se encuentran profesionales, estudiantes, amas de casas y mujeres de distintas edades y profesiones, que se encargan de brindarle contención y acompañamiento a las víctimas. "Somos mujeres que nos encontramos por una necesidad común: hacernos escuchar", expresó.

Además de la violencia machista, Fortunato aseguró que en Batán también tienen lugar diferentes hechos de abuso infantil o violencia doméstica. "Es importante que las personas sepan hay un grupo de mujeres que tiene empatía y las podemos ayudar",

El movimiento de mujeres usualmente se reúne en la plaza central de Batán, donde realizan diferentes intervenciones artísticas y propaganda para visibilizar la asistencia que ofrecen, aunque por el momento, las actividades quedaron desactivadas por la pandemia.