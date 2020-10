Montenegro y las fuerzas federales: "Quiero a Mar del Plata entre las prioridades del gobierno"

Luego de una nueva negativa del Ministerio de Seguridad de la Nación al envío de efectivos federales a Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro le confirmó a 0223 Radio que insistirá con el planteo y pidió que se contemplen las características que tiene la ciudad.

"Desde el gobierno nacional tienen prioridades y yo quiero que en esas prioridades pongan a Mar del Plata", dijo el jefe comunal en una larga entrevista que brindó este viernes.

El jefe comunal planteó que la disputa virtual que se dio esta semana entre el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, y el representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Viallalba forma parte de los enojos que se dan en los ámbitos laborales. "Nos enojamos trabajando. Uno defiende los intereses de los marplatenses. Entendemos la necesidad de la ciudad de contar con más efectivos", dijo.

Montenegro señaló que "la falta de recurso humano es clave en el manejo de la seguridad" y recordó que este año hubo muchos efectivos de la Policía Bonaerense aislados por haberse infectado con Covid-19 o por ser contacto estrecho. "Llegamos a tener 300 policías aislados. Y además haciéndole cumplir funciones vinculadas a la pandemia que no son cuestiones específicas de la seguridad", analizó el jefe comunal.

El intendente no desconoció que esta situación se dio "en todo el país" y que las fuerzas federales fueron enviadas a otros distritos. "Pero yo defiendo mi ciudad. Y para defender mi ciudad voy a seguir pidiendo que vengan fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura o efectivos más de la policía federal para trabajar en conjunto y dar más seguridad a los marplatenses", remarcó.

En ese punto, Montenegro dijo que "es necesario" que las autoridades contemplen las características que tiene Mar del Plata: "La cantidad de habitantes, somos siete veces más grande que la Capital Federal en cuanto a territorialidad y particularidades importantes".

Dijo que consiguieron a lo largo del año que haya más presencia de efectivos de la policía bonaerense y sostuvo que es "importante para dar mejor respuesta a los vecinos que vengan fuerzas federales". "Lo vamos a seguir planteando", anticipó.

Por otro lado, Montenegro también habló de las tensiones generadas con funcionarios nacionales y provinciales por cuestiones vinculadas a la gestión. "Me enojo cuando creo que puede haber una afectación a mi ciudad. No importa quién esté del otro lado. Es mi forma de ser. Pero esto no tiene que ver ni con una cuestión personal ni política", indicó.

No obstante, planteó que tiene buena relación con los funcionarios provinciales. "A algunos los conozco de antes. Lo mismo me pasa a nivel nacional con el presidente al que conozco hace 30 años. Pero voy a discutir cuando tenga que discutir", insistió.