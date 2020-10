Polémico cruce por Twitter entre Nación y el Municipio por el regreso de las fuerzas federales

La polémica entre el Gobierno de la Nación y la Municipalidad de General Pueyrredon por el regreso de las fuerzas federales a Mar del Plata sumó un nuevo capítulo en redes sociales.

El secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, apuntó en un hilo de Twitter contra su par de la Nación, Eduardo Villalba, tras la negativa de restituir 500 unfirmados de Gendarmería. Bajo el hashtag "Hacete Cargo", el integrante del gabinete de Guillermo Montenegro etiquetó al funcionario nacional y le recordó que el Ministerio de Seguridad tiene la potestad de desplegar las cuatro fuerzas federales en todo el territorio.

Oroquieta lamentó que los vecinos de General Pueyrredon "han visto como esa conveniencia parece responder más a simpatías ideológicas que ha medidas estratégicas producto del análisis de las necesidades en materia de seguridad y características propias de la ciudad".

"Tal vez no conocen la ciudad, tal vez no han dimensionado el impacto que produce implementar medidas a favor de los victimarios y no de las víctimas o de aquellos que arriesgan su vida para cuidar al otro. O Tal vez no saben del excelente trabajo que realizaban en los barrios periféricos de la ciudad los 500 efectivos de Fuerzas Federales que retiraron este año", ironizó.

Tal como lo hizo ante 0223, Oroquieta ratificó que "lo más preocupante es una vez más la falta de interés por la situación actual de la ciudad o la voluntad de implementar medidas para cuidar a los marplatenses y batanenses".

El responsable de la cartera de Seguridad en General Pueyrredon apuntó contra Vilalba por no llevar adelante "acciones que deberían ser primordiales para alguien que ocupa ese cargo, en lugar de intentar desligarse de las responsabilidades" y disparó: "Otro claro ejemplo de funcionarios que no funcionan".

La respuesta de la mano derecha de Sabina Frederic no tardó en llegar. El funcionario nacional arremetió contra Oroquieta, a quien acusó de "no entender que la forma irresponsable de manejarse con los recursos del Estado, se terminó el día que dejó de ser funcionario del Ministerio de Seguridad" bajo las gestiones de Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Villalba denunció que Oroquieta "repartía gendarmes según el color politico y a conveniencia electoral" y garantizó que desde el ministerio respetan las instituciones y trabajan "conforme las misiones y funciones conferidas".

Por último, decidió finalizar el "intercambio tuitero", el cual consideró "una falta de respeto para los vecinos de General Pueyrredón, ya que las políticas de Estado se dirimen en los ámbitos y canales que la institucionalidad amerita".

En su catarata de tuits, Oroquieta prometió "seguir apostando al diálogo, al trabajo en conjunto, a reforzar la presencia del estado en los barrios, en cuidar al vecino y apoyar a los que nos cuidan".