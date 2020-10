Barrera: “Mar del Plata aplica un modelo diferente y los resultados están a la vista”

Desde aquel 14 de julio, cuando aseguró que en Mar del Plata existía circulación comunitaria del nuevo coronavirus, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, no ha cesado en criticar la gestión que lleva adelante su par Guillermo Montenegro en torno a la pandemia.

Barrera ha insistido en poner el foco sobre la situación epidemiológica en territorio marplatense preocupado por los estrechos vínculos que tienen los municipios de la región y el porvenir de la temporada turística. Y también ha hecho lo propio vía comparaciones recurrentes con la realidad sanitaria de Pinamar.

“Vemos con gran preocupación lo que ocurre en Mar del Plata, el virus no conoce límites y termina perjudicando al resto de los municipios. Ellos aplican un modelo diferente y los resultados están a la vista”, sentenció el jefe comunal geselino en declaraciones al programa La Mecha por radio Provincia.

En ese sentido, Barrera se expresó específicamente sobre Montenegro y habló del caso que generó recientes cruces con la gestión de Axel Kicillof durante el último fin de semana: “El intendente no se tiene que enojar con la gente que se contagia sino que tiene que aplicar las normas para evitar que la gente se contagie y se muera. Si abre Güemes, abre bares, no se controla y ahora se dispararon los contagios la culpa no la tiene la Provincia”, aseveró.

En Villa Gesell los casos activos de Covid-19 a la fecha son 70 y en su intención de visualizar lo que sucede con otras jurisdicciones, Barrera volvió a citar a Pinamar: “Desde que se inició la pandemia hemos detectado 180 casos, si miramos a Pinamar hay 228 activos y 796 positivos, es decir, la situación es muy diferente. Hay ciudades que han resuelto no tener los cuidados necesarios y se ha generado mayor contagio”, insistió.

En cuanto a la temporada de verano, Barrera indicó: “Venimos trabajando con protocolos y con las autoridades provinciales y nacionales para tratar de aprovechar todo de la mejor manera posible, pero todavía el turismo no ha sido habilitado. Hay que pensar en tener la mejor temporada posible y preparar la ciudad desde lo sanitario”, sumó el dirigente del Frente de Todos.