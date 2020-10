Reinventarse por la pandemia: convirtieron su hotel en una casa de compra y venta de muebles

Ante la falta de trabajo por la pandemia, los dueños de un hotel de Parque Luro decidieron reiventarse y transformaron parte de sus instalaciones en un lugar de compra-venta de muebles, algunos de estos, provenientes de hoteles que tuvieron que cerrar por la crisis suscitada por el virus.

En diálogo con 0223, Mariana, responsable del Hotel Sparta de Florisbelo Acosta al 3700, contó que esta alternativa, "fue la única" que encontraron para poder sobrellevar los enormes costos fijos y poder encarar la temporada de mejor manera, luego de no poder trabajar desde marzo pasado.

El lugar ofrece a buenos precios, artículos usados como televisores, camas, sillones, colchones y distintos tipos de muebles.

"Hicimos una especie de reventa de cosas que sobraban en el hotel y que la gente encontró como algo bueno, al no poder comprar quizás cosas nuevas. Lo usado sirve y a nosotros nos ayudó a hacer remodelaciones en el hotel que eran importantes. Si no tenemos la plata, no podemos reinvertirla", explicó.

La mujer recordó que hace dos años decidieron junto a su esposo y sus dos hijos, vender su casa y comprar el hotel, que está a 50 metros de la playa y apostar todo a ese proyecto de vida.

"El hotel lo mejoramos, pero el desafío más grande era el restaurante, aunque el desarrollo gastronómico quedó en stand-bye porque hace falta dinero y al no trabajar este año, es imposible", razonó.

Pero cuando surgió el proyecto con la venta a la calle de algunos muebles, sucedió algo que la conmovió: empezaron a llegarle artículos de hoteles que habían tenido que cerrar por la pandemia.

"Eso es muy triste porque hay muchos hoteles que cerraron y vinieron a ofrecer camas y colchones para revender. Y también de otras personas que están desesperadas y quieren vender algo para subsistir", lamentó.

En ese escenario, sorprendió que muchos de los interesados sean personas divorciadas que tienen que "empezar de cero" con la adquisición de artículos que van desde un colchón a una cocina. "Te piden sábanas, frazadas o vasos, porque no tienen nada", advirtió.

"Estas situaciones de estar mucho tiempo sin trabajar, te comen porque los gastos son iguales a un tiempo normal. Y si no reinvertís, se cae el hotel y eso es lo doloroso porque después tenés que vender", concluyó la propietaria del hotel.