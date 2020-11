Rottemberg: “Tenemos que tener una temporada solidaria”

Carlos Rottemberg cuenta que esta será la temporada 43 que desembarcará en Mar del Plata como productor teatral y no duda en asegurar que 2020 fue el peor año desde que inició su trabajo hace más de 45 años. “Es la primera vez que estoy tomando una medicación porque la presión la tengo en 17-10”, graficó.

En ese contexto, el reconocido empresario dijo que Mar del Plata tendrá que tener “una temporada solidaria”. En diálogo con 0223 Radio, Rottemberg destacó la voluntad de que los principales referentes de la actividad en el ámbito privado asumieron el compromiso de prestar sus salas para que aquellas compañías de teatro independiente no puedan garantizar en sus salas habituales el cumplimiento del protocolo tengan un lugar para realizar esas presentaciones.

El mismo compromiso se dará en las salas públicas, tanto del ámbito municipal como del provincial. “Lo que viene tiene que ser una temporada muy solidaria”, insistió Rottemberg.

En esa línea, dijo que “es importante las iniciativas al aire libre y todas las iniciativas que se puedan dar por fuera de las salas tradicionales para ‘maquillar’ la temporada”.

“Yo vengo diciendo que va a ser una temporada exprés. Va a ser una temporada de pocos títulos, equipos de trabajo reducidos y muy solidaria con el teatro marplatense. También tendrá menos espectadores, por propia decisión del público y porque los aforos van a ser acotados”, detalló.

Respecto a la preparación de la cartelera, Rottemberg explicó que aún es muy temprano porque se espera que en estas horas el gobierno de la provincia de Buenos Aires eleve el pedido al gobierno nacional para la autorización de la actividad. Más allá de que se descuenta su aprobación, luego se trabajará en la implementación de los protocolos en cada lugar, “la letra chica”, como definió Rottemberg.

Al mismo tiempo, marcó que es “muy tarde” por la fecha en la que se empiezan a definir estas cuestiones. No obstante, señaló que a lo largo del año se fueron manteniendo charlas preliminares para cerrar distintos espectáculos, aunque con la cautela propia de no saber qué iba a ocurrir. “Es como tener una milanesa marcada, que uno no la pone a freír hasta que la gente no esté en la mesa”, graficó en tono de broma.

“Estamos empezando un tejido de programación para ver si de acá a dos semanas podemos tener nombres confirmados, algún título. Vamos a presentar una cartelera que no va ser como otros años, pero queremos darle forma a lo que llamamos la capital del espectáculo”, destacó el productor.