Temporada sin teatros: “Respeto el virus pero defiendo los miles de puestos de trabajo”

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de no permitir la actividad teatral durante la temporada de verano, debido a la pandemia, puso a los productores teatrales “en shock”, aunque buscarán “hasta el último minuto” convencer a las autoridades de poder desarrollar la actividad con protocolos sanitarios.

Horas después del anuncio, el reconocido empresario teatral Lino Patalano, reconoció estar conmocionado por la prohibición de la actividad teatral: “Estoy todavía shockeado y espero que se revierta. En este momento no puedo decir nada más”, admitió a 0223, el representante de Les Luthiers y responsable del complejo Roxy

-Radio City.

La noticia que sacudió a todo el ámbito artístico de todo el país, caló hondo también en Carlos Rottemberg, que dijo estar “shockeado” con la clausura de la actividad en el verano.

“En mi caso tuve claro que el año estaba perdido y lo hice público en marzo, cuando dije que nuestra actividad va en contracorriente con lo que pide la salud del mundo en relación a espacios abiertos y distanciamiento social. Nosotros ofrecemos lo contrario”, reconoció a 0223, el empresario propietario de las salas Atlas, América, Mar del Plata, Lido, Bristol y Neptuno.

En ese punto, aseguró: “Siempre creía a partir de los protocolos, que los teatros, y eso estoy convencido, no son focos infecciosos sino que nos obligamos como debe ser, cuidando la salud de espectadores y trabajadores”.

“Mar del Plata por primera vez, vería sin poder levantar marquesinas, en un hecho inédito que nunca ocurrió”, resaltó Rottemberg, que dijo “seguir aportando para intentar con ingenio tener un protocolo para trabajar, lo vamos a seguir hasta último momento”.

“Sigo respetando el virus como primer enemigo desde el primer momento y eso no me impidió nunca y no me impide, seguir poniéndole garra a defender la actividad, defender la cantidad de millares de puestos de trabajo y decenas de empresas que se dedican al espectáculo” y agregó que “una posible apertura ya no tiene que ver con lo económico, sino con una resistencia cultural, que me parece, es importante”.