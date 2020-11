Riccillo: "Me duele porque somos una familia de laburo"

Luego de los incidentes de vandalismo ocurridos este domingo sobre el balneario Perla Norte, en el marco de una protesta en defensa de las playas públicas, su propietario, Jorge Riccillo, lamentó los destrozos ocurridos sobre el sector de carpas, cuyas instalaciones quedaron severamente dañadas a sólo 2 semanas del inicio de la temporada.

En un primer análisis realizado por el titular del balneario, se verificó que una gran cantidad de maderas de las carpas fueron destruidas y resta por verificar el estado de las lonas, “que son muy caras y no contamos con seguro”.

"Nosotros sabíamos que iba a haber una manifestación y había gente de la Comisaría Primera para controlar. No puedo afirmar que fueron los que organizaron la manifestación los que lo provocaron pero creo que en parte sí. No pensábamos que iba a terminar de la manera que terminó. Al principio se desarrollaba normalmente pero después comenzó a bajar mucha gente y pasó lo que pasó. Decidimos no intervenir porque ellos eran muchos más que la policía", sostuvo Riccillo a 0223.

Sobre la discusión del tema de fondo, sobre la ocupación del espacio público contra el privado, Riccillo aseguró que "nunca se pudo mantener ningún tipo de debate con esta gente", pero que sí entabló reuniones con un grupo de arquitectos "que planteaban el tema de playas libres", además de tener encuentros sobre esta problemática con el Emtur.

En relación a la particularidad de la ocupación de la playa, cuyas filas de carpas están dispuestas a lo largo de la arena, Ricchilo señaló que por unas obras pendientes sobre la escollera en el 2007, que divide el balneario 4 y 5, queda ese espacio, en el que una parte "esta dispuesta para la discapacidad y la otra para la playa pública". "Yo invito a la gente que manifestaba ayer y qué me diga qué estamos haciendo mal. Porque yo no tengo la culpa que tengamos un lote chico, que lo tengo al costado y que si estuviera adelante, no estaríamos hablando de esto", remarcó.

En busca de dar una solución, el empresario recordó que hace dos años el Municipio pedía algunos requerimientos en los pliegos de bases y condiciones para la explotación de las playas públicas difíciles de cumplir: "Pedían obras pero si analizas lo que pedían, nadie los iba a aceptar porque en 3 años no podés invertir en baños públicos, servicios o sombrillas móviles que había que comprarlas".

Por otra parte, el también integrante de la cámara de balnearios manifestó su cumplimiento a la ocupación de sombra: "El pliego dice que debe haber un 60% de ocupación y un 40% de playa pública. Si uno mira, se da cuenta a simple vista que cumplo con la cantidad de metros. Yo no tengo de parte de Recursos Turísticos ninguna nota de intimación, diciendo que tengo que dejar más espacio. Tengo comprobado que no ocupamos más lugar", aclaró.

En relación a los destrozos, Riccillo dijo: "La pérdida económica interesa porque fue un año horrible y difícil, pero me duele el hecho. Les digo a esa gente que se equivocaron, que somos una familia de laburo, que venimos todos los días a trabajar y que no hay ningún grupo atrás mío. Me hubiese gustado que vengan acá y hablar sobre las ideas de la playa pública. Y que lo cuiden, lo mantengan. Que lo hablen con el Municipio".

Por último agradeció "el apoyo de todo el arco político" y pidió que desde el estado "se dé la tranquilidad para trabajar, porque a la noche uno tiene que irse a la casa a dormir tranquilo. La ciudad necesita libertad para el que invierte y trabaja y para los que quieren tener un espacio público. Pero dialoguemos como corresponde", concluyó Riccillo.