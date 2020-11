"Te amaremos por siempre", el recuerdo de Cristiana Sinagra

Desde Italia, Cristiana Sinagra se despidió del 10 con una postal para el recuerdo. En la imagen se ve a Diego Jr junto a sus padres abrazados y sonriendo.

“Tu per me non andrai mai via, ti ameremo per sempre (Para mi,no te iras más, te amaremos por siempre)”, escribió en un mensaje acompañado por siete corazones en su cuenta de Insatagram

Maradona y Sinagra se conocieron cuando el fallecido ex futbolista estaba instalado en Nápoles junto a Claudia Villafañe.

El 20 de septiembre de 1986 nació Diego Junior, a quien Maradona reconoció como hijo propio recién en 2016, pese a los reclamos del joven y el increíble parecido físico entre ambos.

Tras ese abrazo entre padre e hijo que quedará grabado en la memoria de su familia, la relación entre Sinagra y Maradona continuó en buenos términos y sin rencores