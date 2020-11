Temporada: hoteleros marplatenses reconocen que hay "muchísimas consultas" pero pocas reservas

Representantes marplatenses de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica reconocieron que todavía hay pocas reservas de cara a la temporada de verano y atribuyeron la baja concreción en las operaciones a la falta de certidumbre por parte del Gobierno de Axel Kicillof.

"Consultas hay muchísimas y concreciones hay algunas. Mejoró un poco el movimiento porque no es lo que pretendíamos", aseguró el vicepresidente de la institución Eduardo Palena, en declaraciones a 0223 Radio.

A poco más de un mes del lanzamiento de Previaje, la preventa turística que el Gobierno nacional lanzó con reintegros de hasta el 50 por ciento, el empresario de la ciudad entendió que la problemática que no termina de convencer a los turistas es la "incertidumbre" por la vigencia de algunas medidas durante la temporada.

"La promoción es muy buena pero lo que pasa es que no dan mucha certidumbre desde la Provincia, como con las prohibición por el tema del aire acondicionado o que no se va a poder desayunar en el desayunador que son cosas que ahora se están reviendo", comentó el responsable del hotel SPA República.

Palena, de todos modos, se mostró con expectativas de que las autoridades bonaerenses finalmente accedan a su pedido y autoricen los desayunos dentro de los hoteles. "Creo que se va a poder hacer porque no es lógico que se pueda hacer gastronomía en un hotel pero no se pueda hacer un desayuno. No tiene sentido", insistió.

En principio, en el sector habían planteado la posibilidad de ofrecer un desayuno buffet "asistido", donde haya una mesa cubierta con una mampara en la que se coloquen los alimentos para que el huésped elija lo que quiere comer y después un camarero lo entregue en un plato para su consumición.