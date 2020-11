Supermercadistas chinos sufrieron cierres en la pandemia pero se revitalizan con nuevas aperturas

El balance general del impacto de la crisis para la supermercadistas chinos parece arrojar un balance equilibrado: en los últimos meses signados por la pandemia del coronavirus, dos establecimientos se vieron obligados a cerrar sus puertas pero al mismo tiempo se espera por la pronta apertura de tres locales nuevos en Güemes y otros sectores de Mar del Plata.

Paula Urciuoli, representante legal a nivel local de la Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos (Casrech), le confirmó ante la consulta de 0223 que los supermercados ubicados en la 39 al 4200 y en la zona de Reforma Universitaria y 39 cerraron definitivamente.

Si bien la abogada confió que hay otros dos locales que también están por bajar las persianas, aclaró que estas situaciones corresponden a casos "particulares" que no responden al panorama general del sector. "No es un termómetro. Aunque hay menos facturación por este contexto, ello siguen trabajando. Los cierres son puntuales se dieron en supermercados que ya no venían funcionando bien antes de la pandemia", precisó.

Urciuoli, en el mismo sentido, recordó que recientemente abrió sus puertas Super Fénix sobre la avenida Tetamanti al 2900 y que prontó harán lo propio otros locales de características orientales en las zonas de Juan B. Justo e Italia y de calle Güemes.

A pesar de la caída de la caída en las ventas, la representante de Casrech resaltó que los 120 supermercados chinos que hay en la ciudad supieron "mantener a los clientes" en un año de profunda crisis económica. "Hoy estamos todos en una situación límite por la inflación y el cambio constante de precios que se suma a la falta de dinero de la gente después de seis meses de aislamiento", analizó.

Como los supermercadistas de raíces orientales han quedado excluidos de los programas Precios Cuidados y Precios Máximos que impulsó el Gobierno, Urcioli dijo que en muchos casos se opta por "no comprar esos productos porque es imposible mantener los precios que exigen" las autoridades gubernamentales.

"Los supermercadistas siguen profundizanod la compra conjunta para poder acceder y brindar precios competitivos. Los que tienen más problemas son los que están solos y no pueden negociar condiciones de compra por lo que deben recurrir a los mayoristas. Ahí se ven más alcanzados por la situación general de los aumentos", consignó.