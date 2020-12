Crisis: piden prorrogar hasta mediados de 2021 el auxilio a la actividad turística

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) solicitaron hoy al Gobierno que active la prórroga incluida en la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que prevé medidas hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de extenderlas por 180 días.



En un comunicado, las entidades señalaron que la hotelería y gastronomía son sectores "absolutamente golpeado por la pandemia, cuya caída es ocho veces peor que la del resto de la Economía", por lo que necesita que se prolongue la asistencia del Gobierno porque, si no, "el 95% de los establecimientos no subsistirá".

Según un nuevo relevamiento de Fehgra, "es el sector con la mayor destrucción de puestos de trabajo", ya que se perdieron 225.000 empleos (de las 650.000 personas que emplea). Durante el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, 90% de la hotelería y la gastronomía debió endeudarse para mantener la empresa viva, y, de no contar con la asistencia del Gobierno, 95% del sector no podrá afrontar sus costos cotidianos, dijeron los empresarios.



"La hotelería y la gastronomía siguen estando en situación crítica; sin la asistencia del Estado, no podremos sobrellevar esta instancia de la pandemia y los próximos meses", explicó Graciela Fresno, presidente de Fehgra.



Para Fresno, "desde el inicio de esta crisis por el Covid-19 observamos que nuestro sector sería el más golpeado y el último en recuperarse. De hecho, la destrucción de empresas hoteleras y gastronómicas es el doble que en el resto de la economía nacional”.

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) es una herramienta vital para amortiguar el impacto económico del Covid-19, completó. “Sin la ayuda del ATP, posiblemente se hubieran perdido el triple de puestos de trabajo en todas las ramas de la industria turística: hotelero-gastronómicos, agencias de viaje, transporte, excursiones", afirmó por su parte Roberto Amengual, presidente de AHT.



A su vez, Fresno señaló que “si bien existen expectativas en relación a la paulatina reactivación de la actividad, que incluye la planificación segura del retorno del Turismo Nacional y el programa Pre Viaje que tiene una importante asignación de recursos para la reactivación del Turismo, la demanda aún no está respondiendo".



En el sector hotelero, la gran mayoría de los consultados espera tener 10% de nivel de actividad en la temporada estival 2021, comparada con el verano de 2020; y en gastronomía, proyectan un nivel de actividad del 20% o menos, en relación con el mismo lapso. El 75% del sector prevé volver al nivel de actividad pre pandemia dentro de un año o después, agregó el comunicado.