Coronavirus: "Si piensan que no va a pasar nada en el verano, entonces se está actuando con negligencia"

El infectólogo Alejandro Ferro (M.P: 92071) aseguró que la pandemia tendrá un impacto en la temporada por el aumento de casos que generará la mayor actividad turística y reclamó al Gobierno de Guillermo Montenegro que avance con "políticas de prevención férreas" para evitar un rebrote repentino de contagios.

"Yo nunca dejé de estar preocupado. Lo peor que puede pasar es relajarse cuando el problema no terminó. Y creo que es lo que paso acá pero también en el resto de Argentina y en otras partes del mundo. Dentro de las incertidumbres que hay, una de las certezas que tenemos es que cuando hay más actividad social, los casos aumentan", sostuvo el médico, en primera instancia.

Para el exsecretario de Salud de Gustavo Pulti, Mar del Plata estará en una situación "excepcional" en los próximos meses con respecto al país por el importante caudal de turistas que recibirá en el verano, más allá de las restricciones que impone la pandemia. "Hay que pensar que la temporada va a tener un impacto importante", remarcó.

"No sé si se esto se está tratando de minimizar o si no se considera, pero después se ven casos como Buzios o Uruguay donde cierran las fronteras y sacan a los turistas. No sé si esto va a pasar acá pero siempre que se habla de salud pública hay que pensar el escenario mejor, el promedio y el peor", insistió el profesional, quien agregó: "Si piensan que no va a pasar nada en el verano y que vamos a estar bien, entonces están actuando negligentemente".

En declaraciones a 0223 Radio, Ferro reconoció que el intendente Montenegro no puede revertir las "deficiencias estructurales del sistema de salud" pero consideró que si puede establecer políticas "férreas" de prevención para que no haya una mayor aceleración en la propagación de los infectados de Covid-19.

En este sentido, el especialista cuestionó que Mar del Plata realice un número de testeos "mínimo" y que tampoco exista una campaña de concientización de cuidados para las próximas fiestas. "Desde el Estado deberían dar recomendaciones para estas fiestas. Parece que hablar de estos temas es hablar en contra de la temporada pero no es así porque la ciudad necesita ocuparse de la temporada pero también de la pandemia", señaló.

Respecto de la suba de casos que se constató en los últimos días, el médico dijo que el pico está relacionado con la población joven y, al mismo tiempo, explicó que por eso no se ve un impacto en el sistema sanitario, al tener en cuenta que muchos de esos casos son leves y no requieren internación.

"El problema es que estos jóvenes lleven el virus a la casa y que en la casa se enfermen los mayores y que los mayores infectados terminen internados y que ocurra lo que ya ocurrió", advirtió, y reiteró: "En salud pública, no hay que especular con que todo vaya bien. La verdad es que nos fue todo mal. El número de mortalidad muestra que tenemos unas de las mortalidades más altas del planeta en Mar del Plata".

A la fecha, según los datos que suministra a diario la Secretaría de Salud, General Pueyrredon acumula 27.661 casos confirmados desde el inicio de la pandemia; tiene 1.860 pacientes activos; 24.754 son los recuperados y 1.047 los fallecidos.