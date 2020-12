Tandil se encuentra en riesgo “extremo” de incendio forestal y “alta” velocidad de propagación

El municipio de Tandil, a través de la Dirección de Defensa Civil, confirmó que actualmente el índice de nivel de riesgo de incendio forestal para el distrito es “extremo” y que el indicador para la velocidad de propagación es “alto”.

Desde el gobierno comunal explicaron que en Argentina se utiliza el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), que es de origen canadiense y que se adaptó al hemisferio sur y a las diferentes regiones del país específicamente.

Este índice de nivel de riesgo de incendio forestal es elaborado por meteorólogos especializados en incendios forestales que trabajan en el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (Snmf) y se elabora a partir de cálculos y previsiones correspondientes a los últimos días.

Para realizar estos cálculos se miden distintas variables como: temperatura, humedad, velocidad del viento, días sin lluvia o humedad presente en la vegetación, entre otros y mediante fórmulas matemáticas se obtiene el índice que permite establecer las diferentes clases de riesgo y que indican de manera general, la facilidad que hay de que un fuego se inicie y cuál sería el grado de

dificultad para controlarlo.

Los distintos niveles de riesgo son: extremo, muy alto, alto, moderado y bajo. Además se evalúa otro indicador que es el de velocidad de propagación con los mismos niveles de extremo, alto, moderado y bajo.

Recomendaciones

A su vez se recordaron algunas medidas para prevenirlos:

1 - No encienda fuego en lugares no permitidos

2 - No tire colillas de cigarrillos encendidas cerca de pastizales

3 - No utilice el fuego para reducir vegetación seca o basura

4 - Mantenga los alrededores de su vivienda libre de malezas y con el pasto corto

5 - Realice la poda de las ramas más bajas de los árboles cercanos a la vivienda

6 - No acumule leña, ni combustibles cerca de la vivienda

7 - Mantenga las vías de acceso despejadas

8 - No arrojar residuos, especialmente latas, vidrios u otros objetos que potencialmente puedan generar incendios por la refracción solar