Facundo Manes sobre la pos pandemia: “Una adaptación positiva es posible”

Como parte de las actividades de la 25º Cumbre Anual de la Red Merciudades que este año se realizó de forma virtual desde Tandil, disertó el reconocido neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, quien ofreció su mirada sobre la etapa de pos pandemia que se avecina en una exposición que el especialista llamó “Los desafíos del día después”.

Manes rereflexionó sobre lo que generó el nuevo coronavirus y los desafíos que la sociedad ya comenzó a transitar. “Más allá de dolor y del sufrimiento que estamos atravesando, una adaptación positiva es posible”, estimó el neurólogo al respecto.

“No sabemos cómo será el mundo una vez que le ganemos al covid-19, sin embargo ya estamos viendo que el virus está reconfigurando la relación de la sociedades con sus gobiernos, la ciencia, la tecnología, el ambiente y el mundo exterior. Todo nos obligará a reconsiderar quiénes somos, que valoramos de verdad y en el largo plazo puede ayudarnos a redescubrir nuestra mejor versión como personas y como sociedad”, aseguró Manes.

En esa línea el neurocientífico insistió en referirse a que luego de tragedias o pandemias pueden suceder muchas cosas buenas y repasó algunos ejemplos conocidos a lo largo de la historia. Sin embargo Manes pidió estar atentos porque también recordó que se dieron casos en los que se registraron consecuencias negativas, como un posible avance del autoritarismo o la consolidación de una sociedad más individualista.

“En América Latina, esta crisis, es una nueva oportunidad para internalizar más que nunca que la educación, la ciencia y la tecnología son la base del desarrollo social. La educación es el arma más eficaz ante las grandes amenazas de nuestros tiempos, la ignorancia, las mentes sesgadas, los prejuicios y la incomprensión del otro”, expresó Manes.

“Nosotros en América Latina y el mundo hispano tenemos por delante la obligación de pensar una región diferente, la pandemia puso al descubierto y en el centro de la escena problemas históricos, las grandes desigualdades económicas, la pobreza, la malnutrición, diferencias en el acceso a la salud, a la educación y al trabajo formal. Esta pandemia despertó a muchos, las viejas formas de hacer las cosas no funcionan y necesitamos respuestas de todos, respuestas que sean innovadoras y honestas, porque las fórmulas conocidas no funcionan más. En nuestra región no podremos enfrentar esta crisis y cambiar los problemas estructurales con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos un despertar moral y ético y no es el momento para pensar en pequeño, es el momento para pensar en grande”, aseveró el especialista.

Además Manes puntualizó que “como comunidad necesitamos recomponer nuestra confianza colectiva en las instituciones, fortalecer las instituciones democráticas debe ser una de las bases de América Latina y además generar riqueza basada en el valor agregado, no podemos depender de nuestras materias primas. Debemos invertir más en educación, en salud, en ciencia, en tecnología e innovación, tenemos que dejar de tener economías basadas en materias o sus derivados con poco valor agregado”.

Por último el neurólogo argentino concluyó la charla con una de sus habituales afirmaciones y sentenció: “Los países que han logrado desarrollarse, lo han logrado porque invirtieron en conocimiento”.