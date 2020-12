Fiestas clandestinas: Montenegro advirtió que podría haber sanciones penales

Luego del acto donde se dejó inaugurada de manera formal el inicio de la temporada 2021, el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro explicó que se busca “sancionar como corresponde” a los responsables de organizar fiestas clandestinas, por la peligrosidad que supone hacerlo durante una pandemia y por la falta de controles de salida y egreso de este tipo de lugares.

"Habrá un control muy fuerte de las fiestas clandestinas, incluso con la clausura de los locales que sean alquilados para ese fin, que sabemos que hay casas para eso", aseveró Montenegro, que añadió que los responsables que alquilan las viviendas "podrían ser pasibles de sanciones penales, al margen de las multas a los organizadores”.

“Tenés tres o cuatro problemas, porque está el problema del Covid, pero también el de abuso de sustancias y no hay control de salidas de emergencia", por lo que dijo, "se está trabajando con los ministerios de Provincia, Nación y los otros intendentes".

"Es por eso que en la Mesa de Control, está integrada también por personal de la justicia federal y de la provincia, porque en estos tipos de evento también haya un delito y por eso vamos a trabajar para sancionar como corresponde", remarcó.

Controles durante el fin de semana

Ante la consulta de la prensa, el intendente de General Pueyrredon sostuvo en relación al balneario 12 de Punta Mogotes, “que se le hizo saber a las autoridades que tienen que ver con el control, para que se llevan adelante las inspecciones necesarias” y volvió a insistir con la responsabilidad por parte del sector empresario.

“Creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables para saber que no nos vamos a salvar de un día para el otro. No estamos para la viveza, tenemos que cuidarnos entre todos. No queremos que paguen justos por pecadores", razonó.

En ese marco, explicó que en las próximas semanas, “habrá más control durante la temporada, porque todavía está faltando naturalmente porque tiene que ver con los tiempos, lo que es el grueso del Operativo Sol, con más de 900 efectivos e incluso personal de Policía Federal y Prefectura, por lo que hablé con la ministra (Sabina Frederic). Incluso están faltando promotores turísticos del gobierno nacional. Va haber mucha presencia del estado, con puesto de salud de la provincia compartidos con el Municipio. Lo que queda claro que el ingreso y egreso de las playas públicas y de la nocturnidad para evitar los excesos, será la clave durante este año".

Asimismo, el máximo responsable del Ejecutivo adelantó en que habrá una "mayor articulación entre Nación y Provincia para que por ejemplo, no haya 1 persona en una playa y 4 en otra" y confió que en las primeras semanas de enero "habrá más gente", evaluó.