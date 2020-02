Trotta: "Venimos de cuatro años de profundo retroceso en términos educativos"

El ministro de Educación de la Nación presentó el Plan Nacional de Lecturas en Mar del Plata y cuestionó a la gestión anterior, a la que acusó de desfinanciar el sistema educativo.

El Museo MAR fue sede de la presentación del Plan Nacional de Lecturas en Mar del Plata y en ese marco el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, lanzó fuertes críticas hacia la gestión de Cambiemos. "Venimos de cuatro años de profundo retroceso en términos educativos", sentenció el funcionario.

Luego de encabezar la presentación junto a su par de Cultura, Tristán Bauer, el titular de la cartera de Educación arremetió contra su antecesor Alejandro Finocchiaro, a quien responsabilizó de "la desinversión educativa que hubo en el país". "La única polémica que debe haber es por qué tantos niños y niñas no van a la escuela, pongamos el foco ahí", exigió.

Estamos en el @MARMuseo junto a la primera dama, Fabiola Yañez, y el ministro de @CulturaNacionAR, Tristán Bauer, en una nueva jornada del @planlecturas



En un rato comenzará a leer el escritor @casciari y el cierre musical estará a cargo de Bruno Arias. #LeeresTuDerecho pic.twitter.com/Xpw1oGqIzO — Nicolás Trotta (@trottanico) February 11, 2020

En diálogo con 0223, Trotta apuntó contra Finocchiaro por "permitir que se derrumba la inversión educativa". Además, confió que al momento de entrar en funciones encontró 130 mil computadoras y 500 mil libros que no fueron distribuidos. "Lo que más me genera es dolor por el hecho de que muchos niños no las pudieron aprovechas", lamentó.

"Esto es la síntesis de un Gobierno que no tuvo apego ni compromiso a la defensa de la educación pública. Nosotros vamos a establecer una prioridad en recuperar los procesos de inversión educativa. Las escuelas tienen que ser el espacio de ruptura de las profundas desigualdades", exigió.

Respecto al Plan Nacional de Lecturas, Trotta resaltó que "la playa se haya transformado en un espacio de encuentro entre la familia y la lectura". Según el ministro, esta iniciativa permitirá "recuperar el espacio de lectura recreativa con 20 o 30 minutos diarios de lectura en voz alta entre los maestros y los estudiantes". "Creemos que va a tener un enorme impacto en la mejora de todos los procesos de enseñanza", aseveró.

El Plan Nacional de Lecturas contempla el avance de las nuevas tecnologías, por ello se diseñó para distintos artefactos como teléfonos celulares, computadoras y tablets, entre otros. "La idea es que sea multiplataforma. El sistema educativo tiene que tener la capacidad de adaptarse al consumo educativo cultural del propio entretenimiento de los niños y adolescentes", consideró.

Para Trotta, hoy en día "se lee distinto que en el pasado". "180 lecturas recomendadas para 180 días de clases" es la propuesta del Gobierno para incentivar a los más chicos en el día a día que transitan en el desarrollo escolar. "Son textos breves para ser compartidos. Es parte de una política pedagógica que hay que tener para acercarlos a las lecturas recreativas como planteamos con estos textos cortos", culminó.

Por su parte, el ministro de Cultura celebró "la maravilla que es la lectura" que permite "romper con las barreras del analfabetismo para la comprensión, interpretación, como asimismo para el disfrute".