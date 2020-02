Lele Usuna, entre el fervor por la educación y su desvelo por clasificar a Tokio

Mientras dicta clases en su escuelita de Playa Grande, el surfista se prepara para conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos. Su devoción por el mar se traduce en un legado que le quiere dejar a las nuevas generaciones.

"Otro día en la oficina", cuenta entre risas. Una oficina mucho más amplia de la que podemos imaginar. Lejos del bullicio de los teclados de computadoras y teléfonos celulares, la brisa del mar, el viento y las olas que rompen sobre la orilla se apoderan del sonido del ambiente. Es que en la escuelita que tiene en Playa grande, Leandro Usuna pasa gran parte de su tiempo: la enseñanza hoy es uno de sus proyectos personales que tanto lo ambiciona. Mientras tanto, planifica el calendario deportivo con la mira puesta en un solo objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Quba Surf Club by Lele Usuna" es el emprendimiento personal con el que hace ya tres años les dicta clases una vez por semana a chicos de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad que forman parte del programa de responsabilidad social compartida Envión, además de quienes se anotan en la escuela municipal. Mar del Plata es la capital del surf argentino y en invierno las bajas temperaturas obligan a los chicos a mudarse a la pileta del Ente Municipal de Turismo (Emtur) donde continúan con las prácticas. "Vienen chicos de todas partes de Mar del Plata. Es hermoso ver los nenes en el agua, cómo disfrutan, la pasan re bien. Además vienen con toda la familia y se terminan enganchando todos. No son solo los chicos, sino lo que genera alrededor", cuenta con entusiasmo en un mano a mano con 0223.

A principio de diciembre pasado, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por unanimidad, por iniciativa del concejal oficialista Guillermo Volponi, implementar el surf en todas las escuelas municipales. En concreto, se trata de un taller trimestral denominado Surf Educativo (Surfed) que encabezará Lele con un equipo de biólogos, doctores, guardavidas y profesores de educación física mediante el cual instruirán a todos los alumnos que transitan el último grado de la primaria en distintos aspectos relacionados al deporte.

"Hace varios años, con mi amigo Hernán Borelli, queríamos ir siempre a los más chicos, al semillero. Darles la ocasión a los más jóvenes no solo de pararse arriba de una tabla, sino de todo lo que te enseña, que es el compromiso, la disciplina, el respeto, el cuidado por el medio ambiente. Saber de la costa, las corrientes. Les vamos a dar mucho más que surf. Todas estas cosas me las enseñó el deporte más que el colegio. Yo veo que las escuelas tienen siempre lo que han estudiado y ahora estamos en otra etapa de la vida. Estamos involucionando, tenemos una guerra contra el plástico. Es muy importante educar a los más chicos de no tirar basura, de cuidar la playa. Ellos son el futuro de nuestra generación, de nuestra tierra, de nuestro mundo ", explica el bicampeón mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA).

El 2020 comenzó con un quinto puesto para el Grinch en el Volcom Pipe Pro que se disputó el último fin de semana en Hawái, Estados Unidos, luego de un 2019 inolvidable que lo vio consagrarse en Punta Rocas, Perú, donde consiguió la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Lima, lo que significó la carta de presentación en el ciclo olímpico para el deporte de las tablas tras ser oficializado en el programa en 2016. Después de caer en una reñida batería ante el peruano Lucca Mesinas por apenas 23 centésimas, Lele quedó en la puerta de embarque con destino a Japón y por muy poco no pudo cumplir su máximo anhelo. Ahora, se prepara para disputar del 9 al 17 de mayo los Juegos Mundiales de la ISA que se realizarán en El Salvador, donde estarán en juego cinco cupos disponibles, con dos plazas por país.

"Me quedé con el sabor medio amargo de quedar tan cerca, de ser el primer en clasificar a los Juegos Olímpicos. Ni Australia, ni Brasil, ni Estados Unids ni Francia tienen chance de clasificar porque ya entraron por otro lado. Quedamos el resto de los países de América, algunos de Europa y de África. Entonces, hay muchas posibilidades. Venimos entrenando todos los días a full. Hay muchas chances, no estamos lejos del objetivo", cuenta con entusiasmo. La planificación del equipo argentino ya está delineada: se instalarán unas semanas antes para afianzarse en la ola, tal como ocurrió en Lima.

La incursión del surf en Lima 2019 marcó un antes y un después para los adeptos de las tablas. "Fue una experiencia única, la primera vez que me sentí parte de esta gente embajadora de los deportes de Argentina. El surf siempre fue algo diferente que tenía sus propios torneos, mundiales y panamericanos", relata. Codearse con atletas de élite de toda América, compartir momentos con las selecciones nacionales de básquet, fútbol, handball, vóley o de hockey marcaron su estadía en la Villa Panamericana. El buffet, que funcionaba 22 horas al día, fue otra de las grandes atracciones. "Era un desfile de cuerpos. Fue increíble esa experiencia, la pasamos muy lindo más allá de la competencia, que fue el logró más importante que tengo hasta ahora en mi carrera", sostiene sin titubeos.

Leando Usuna, surfeando en los Panamaericanos de Lima.

El surf es la vida misma, así lo entiende Lele. "Me pongo como loco si me voy a un lugar y no surfeo por un tiempo. La única forma de que esté fuera del agua es si me lesiono. Necesito estar cerca del mar", repite una y otra vez. Con 32 años, ya planifica sus primero pasos para cuando termine su carrera deportiva. "Yo creo que siempre voy a estar relacionado al surf, dando clases en mi escuela o coacheando a los más chicos que viajen a mundiales con la Asociación de Surf de Argentina. Es algo que me encanta. Estás en la naturaleza, la cancha cambia siempre entonces tenés que ir a buscar una nueva ola. Es una pasión muy linda, me llena de alegría", cierra.