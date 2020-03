En un contexto particular, Aldosivi enfrenta a Racing

Aldosivi comenzará este domingo el camino final hacia su gran objetivo: la permanencia en primera división. Desde las 20, recibirá a Racing Club de Avellaneda, por la primera fecha de la Copa de la Superliga. El partido, como todo el fin de semana, se jugará a puertas cerradas debido a la pandemia del coronavirus. Televisará Fox Sports Premium.

Se esperaba un partido con públicos de ambas hinchadas -el miércoles se había anunciado hasta cuándo se venderían las entradas-, pero todo de precipitó en jugar a puertas cerradas, con la polémica de la no presentación de River ante Atlético Tucumán, y la posible suspensión del fútbol desde el próximo fin de semana.

El elenco marplatense se mantiene fuera de la zona de descenso, pero viene de dos derrotas que cambiaron su clima tras un buen inicio de año: 1-3 ante San Lorenzo, y peor aún, 0-4 ante Arsenal en Sarandí.

El entrenador Guillermo Hoyos no confirmó el equipo, como es habitual, pero no están en la convocaroria el arquero y capitán Luciano Pocrnjic, y el volante Leandro Maciel y el delantero colombiano Sebastián Rincón. Fabián Assmann tendrá su chance, y el arquero juvenil Luis Ingolotti -jugó el viernes para la reserva- estará en el banco. Francisco Grahl y Nazareno Solís volverían a la titularidad. or su parte, el defensor Caín Fara cumplió una fecha de suspensión y volvería al lateral por Nahuel Yeri.

Pensando en la permanencia, Gimnasia empató el viernes con Banfield, y Patronato volvió a perder, ahora con San Lorenzo. Dos rivales que se mantienen en zona de descenso. Central Córdoba recibirá desde las 17.45 de hoy a Newell´s. Y Colón visitará mañana a Rosario Central.

Racing Club llega en un gran presente. El jueves venció a Alianza Lima por la Copa Libertadores, y como el certamen se suspendió temporalmente por el coronavirus -el miércoles iba a recibir a Nacional de Uruguay-, el entrenador Sebastián Becaccece trajo a la ciudad el mejor plantel disponible. Realizará cuatro variantes, al no contar con tres piezas importantes por lesión: Lisandro López, Marcelo Díaz y Mauricio Martínez. Mientras que Nery Domínguez debe cumplir una fecha de suspensión.

La "Academia" lleva 9 partidos invicto: dos por la Libertadores, siete por el fútbol argentino, donde en el cierre de la Superliga venció a Estudiantes de La Plata por 2 a 1.

Ambos equipos se enfrentarón el 5 de octubre pasado, por la novena fecha de la Superliga. Algo lejano ya: Eduardo Coudet dirigía a Racing, y Fabio Radaelli reemplazaba interinamente a Gustavo Álvarez. En Avellaneda, el local se impuso 2 a 0 con goles de Cristaldo y "Licha" López.

Formaciones

Aldosivi: Fabián Assmann; Caín Fara, Leonel Galeano, Nicolás Bazzana y Lucas Villalba; Gastón Gil Romero; Nazareno Solís, Federico Gino, Francisco Grahl y Facundo Bertoglio; Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.

Banco de suplentes: Luis Ingolotti, Emanuel Iñiguez, Nahuel Yeri, Fernando Evangelista, Román Martínez, Alan Ruiz, Rodrico Contreras,

Racing: Javier García; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Alexis Soto y Eugenio Mena; Matías Zaracho, Walter Montoya, Leonel Miranda y Matías Rojas; Héctor Fértoli y Jonatan Cristaldo. DT: Sebastián Becaccece.

Banco de suplentes: Gabriel Arias, Tiago Banega, Lucas Orban,Carlos Alcaraz, Benjamín Garré, Nicolás Reniero, Darío Cvitanich.

Hora: 20.

Arbitro: Fernando Rapallini

Estadio: José María Minella

TV: Fox Sports Premium.