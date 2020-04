Por el coronavirus, sólo el 20% de los taxistas está trabajando

Es por el aislamiento y por el miedo al contagio. Para brindar mayor seguridad, comenzaron a colocar una membrana plástica entre el chofer y los pasajeros.

Debido a la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional hasta el 13 de abril para evitar la propagación del Covid-19, las calles de Mar del Plata lucen casi vacías y con ello, el trabajo de los taxistas bajó a niveles alarmantes.

En diálogo con 0223, Raúl Vicente, titular de la Sociedad Conductora de Taxis, estimó que la cantidad de viajes “bajó un 80%” y que debido al “poco trabajo y al riesgo” por el coronavirus, “unos 70 choferes de un total de 350 está en la calle”.

“Desde hace una semana que estamos colocando membranas plásticas o acrílicas para dividir pasajeros y chofer. De esa manera, todos viajamos más seguros”, evaluó.

En ese aspecto, Vicente sostuvo que más allá de la higiene constante que mantienen en las unidades para evitar contraer la pandemia, “se pide a la gente que, si viajan más de una persona, que sea hacia el mismo hogar”, así como buscan que "todo el pasaje viaje atrás" y no junto al conductor.

“Desde que comenzó la cuarentena, muchos choferes por las pocas ganancias y el potencial riesgo, no quieren salir. Y es lógico. Por eso creemos que con estas medidas de prevención, como ser las membranas, muchos taxistas van a salir a trabajar, porque sin duda, ahora van a estar más seguros”, razonó.

En ese marco, el referente de los taxistas expresó que “todas estas medidas son aceptadas por la gente, como el pagar desde la ventanilla del acompañante”.

Por último, más allá de que la prioridad es la salud, manifestó la preocupación del sector por la extensión de la cuarentena: “El factor económico es importante y el que no sale a trabajar se come todos los ahorros. La situación no es fácil”, cerró Vicente.