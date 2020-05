Tatuadores también quieren volver a trabajar en Mar del Plata: "La situación está brava"

Trabajadores del sector ya acercaron un protocolo riguroso al Municipio para reanudar su actividad. Garantizan un sistema por turnos y con estrictas medidas de seguridad sanitaria.

La cuarentena todavía se quedará un tiempo más en Mar del Plata y el resto del país pero la necesidad económica que urge a muchos trabajadores independientes deriva en la búsqueda de soluciones alternativas para permitir el funcionamiento parcial de algunas actividades hasta que el coronavirus pueda ser considerado como un problema del pasado por las autoridades sanitarias.

Los tatuadores no escapan a este contexto y ante los avances que observaron en los pedidos que elevaron peluqueros y otros comerciantes también se acercaron hasta la Municipalidad de General Pueyrredon para llevar su propio protocolo de bioseguridad e intentar, cuanto antes, volver a dejar su huella en los cuerpos de los marplatenses.

"La mayoría de los comercios pasamos el mismo problema. Nosotros siempre somos los que trabajamos en el estudio. No tenemos mucho movimiento en los locales. Pero está bravo porque después de tanto tiempo tenemos que seguir pagando los alquileres, los impuestos, y estamos cada vez más complicados con el trabajo. Los gastos siguen corriendo", explicó Sebastián Lovera, uno de los referentes del sector a nivel local.

Atento a la emergencia sanitaria, el tatuador aseguró que cada uno de los responsables de los locales decidió realizar el curso de prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo Covid-19 que es dictado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Nadie lo exigió pero lo hacemos por la calidad de la información y lo importante que es tener estos conocimientos", aseguró, en declaraciones a 0223 Radio.

En caso de poder reabrir sus puertas, el trabajador aseguró que se tomarán "todos los recaudos": dentro del protocolo, se planteó una dinámica de trabajo que se sostendrá exclusivamente a través de un sistema de turnos y que exige el cumplimiento de otras medidas de seguridad sanitaria, como el uso de un camisolín descartable quirúrgico, máscaras faciales acrílicas, guantes descartables y cofias.

"Hace un montón de tiempo trabajamos con sangre y otro tipo de enfermedades y estamos capacitados para estas cosas", resaltó Lovera, quien también agradeció la "predisposición" del Gobierno de Guillermo Montenegro para atender su reclamo: "Ellos están súper atentos a la necesidad de la gente y estamos muy conformes con su postura".

El protocolo, en el que también se plantea la obligación de que solamente haya un tatuador por turno en el local, deberá ser revisado por la Provincia de Buenos Aires y la Jefatura de Gabinete de la Nación para que pueda ser aprobado de manera definitiva.

"En este contexto hay que entender que no es que uno no tenga ganas de trabajar sino que estamos atados de pies y manos. Llegamos a hacer colectas de alimentos porque muchos colegas tienen familias y ya no tienen para comer", insistió el tatuador, sobre la necesidad de reanudar la actividad.

En detalle, las medidas del protocolo de bioseguridad

• Normas a cumplir al ingreso del estudio

- El local funcionará a puertas cerradas, sin atención al público, solo con cita previa,debiendo el cliente tomar turnos vía telefónica, WhatsApp o redes sociales.

- No ingresarán al establecimiento clientes o personal que presenten sintomatología compatible con COVID-19.

- Los turnos de tatuajes o piercings no se darán de manera simultánea, solo ingresará un cliente a la vez.

- Los clientes deberán concurrir sin acompañantes.

- Se optará por pago electrónico como forma de cobro preferencial y en el caso de ser en efectivo se brindará desinfectante al cliente una vez realizado el pago.

- Los boxes de trabajo mantendrán un distanciamiento mínimo de 1 metro y medio entre sí.

- No se contará con sala de espera para evitar la aglomeración de gente.

- Se contará una alfombra con desinfectante (solución al 5% con hipoclorito de sodio) para la refriega de calzados. La misma se renovará con la frecuencia de ocho clientes o dos horas, lo que ocurra primero.

- Al ingreso y egreso se proporcionará al cliente solución hidro alcohólica 70/30 o alcohol en gel. Las prendas del cliente serán rociadas con una solución desinfectante.

- Si el cliente no asiste con barbijo, se le asignará uno descartable.

• Normas a cumplir para el personal de trabajo

- El recepcionista contará con máscaras faciales acrílicas, guantes y alcohol personal para su asepsia de manos.

- Todos los integrantes del staff, contaran con el curso de prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo corona virus, el mismo es dictado por la Organización Mundial de la Salud.

- Tatuadores y piercer contarán con camisolín descartable quirúrgico, máscaras faciales acrílicas, guantes descartables, Cofias, cubre calzados que se usarán con cada cliente y luego serán desechados. En el caso de las máscaras acrílicas facial serán desinfectadas una vez finalizado el trabajo.

- Las mesas de trabajo de los tatuadores y pierceres serán estériles ycontarán con campos descartables.

- Se mantendrá el mínimo de contacto físico posible con el cliente, respetando la distancia precautoria.

- Se desinfectarán las superficies cada 30 minutos (pisos, muebles, áreas de uso común y superficies contaminantes como picaportes, baranda, mostradores, asientos, terminal de Posnet, computadoras, registradoras, teléfono y todo aquello que el cliente pueda manipular)

- En los boxes de trabajo, como habitualmente se realiza, se renovará cubre camillas campos y film protector.

- Se mantendrán los ambientes ventilados.