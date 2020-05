Ianantuony, entre el éxito por contener la pandemia y la preocupación ante la crisis económica

El intendente de General Alvarado dialogó con 0223 sobre la gestión sanitaria y operativa para controlar al nuevo coronavirus y reconoció que el futuro financiero de la comuna es crítico.

En el marco del aislamiento social obligatorio por el nuevo coronavirus vigente en el país, 0223 se trasladó hasta la ciudad de Miramar para realizar un entrevista con el intendente del partido de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, quien analizó y brindó detalles respecto a la exitosa respuesta que ha dado su gobierno a la contención de la pandemia.

“Empezamos muy temprano con el tema de los controles, allá por marzo, donde se verificaba justamente la fiebre, que en los primeros días era el síntoma que nos permitía identificar a gente con un grado alto de potencialidad de infectar. Poco tiempo después el Ministerio de Salud ingresó en las nóminas como un nuevo síntoma para identificar a los pre sintomáticos, a aquellos que aún sin manifestar temperatura puedan estar infectados de coronavirus y tienen pérdida del olfato y el gusto. Entonces tomamos la decisión de realizar pruebas en ese aspecto. De muy buena gana el personal de guardia urbana, tránsito y el personal policial, viene sosteniendo los controles que, creemos, son gran parte de que no tengamos casos positivos de coronavirus”, analizó en primera instancia el jefe comunal.

El distrito comandado por Ianantuony no ha registrado al momento ningún caso positivo de covid-19, siendo en la región uno de los pocos en haber atravesado los últimos dos meses sin contagios. “Por supuesto que siempre hay uno o dos casos en observación, pero han sido cuadros respiratorios agudos que, por norma, tienen que ingresar en protocolo. Una vez hisopados, se han descartado a las 48 horas”, resaltó el intendente.

Tanto San Cayetano, Necochea, Lobería, General Pueyrredon y Mar Chiquita, partidos geográficamente cercanos a General Alvarado, han detectado casos del nuevo coronavirus, con lo que la jurisdicción a cargo de Ianantuony puede celebrar que hasta el momento la situación en torno a la pandemia es positiva.

Mar del Plata, una preocupación latente

La relación de Miramar con Mar del Plata, se sabe, es estrecha. Así ocurre con toda localidad cercana al partido de General Pueyrredon, que debe seguir un exhaustivo análisis epidemiológico para evitar que el virus se propague en la región. Ianantuony, al tanto, puso el foco en los traslados entre un distrito y otro, lo que semanas atrás le generó problemas con los vecinos del barrio San Eduardo del Mar, cercano a la localidad cabecera de General Alvarado, un inconveniente ya solucionado.

“Hay un vínculo permanente con Mar del Plata, mucha de nuestra población en términos habituales se va a estudiar y trabajar, por supuesto siempre miramos con mucha atención lo que ocurre en esa ciudad para poder diseñar nuestras políticas públicas en el ámbito sanitario”, reconoció el jefe comunal.

“Controlar la curva nos permite proyectar, por ejemplo, los lugares de aislamiento, saber cuántas camas podríamos llegar a necesitar. Por supuesto lo que pasa en Mar del Plata tiene altísima incidencia en lo que sucede en Mar Chiquita, Balcarce o General Alvarado” analizó Ianantuony.

Confirme con el comportamiento de la comunidad, el intendente valoró que la gente “entendió la situación de gravedad y adoptó rápidamente las políticas públicas que se diseñaron. Tiene que ver con el éxito de no saturar el sistema sanitario”, entendió.

Período de excepciones varias

Luego de que en la previa del 10 de mayo, el Ejecutivo nacional anunciara la extensión del aislamiento hasta el 24 de mayo pero permitiera una gradual apertura de actividades para todo el país -salvo para la región del AMBA-, Ianantuony se puso a trabajar con su gabinete en los permisos de excepción.

“Nosotros tomamos lo que ha sido la ventana que ha anunciado Alberto Fernández, hemos decidido aprovechar esa oportunidad porque entendemos que la situación psicológica de las familias hacia dentro de sus hogares empieza a pesar. Hemos diseñado un grupo de contención emocional, con psicólogos y otros profesionales para dar justamente contención a estas situaciones, pero entendimos que era necesario, particularmente para las familias con chicos pequeños, la posibilidad de habilitar las salidas recreativas. Lo hicimos de 13 a 16 horas teniendo en cuenta dos cosas: que no compita con el horario de la mañana donde se ve mucho flujo de gente haciendo compras, y luego con la intención de que después de las cuatro de la tarde se termine la actividad comercial, salvo los excepciones, y ya no ande circulando gente por la calle”, explicó.

Entre los permisos más celebrados estuvo el aval para que vuelva la pesca desde la orilla, algo por lo que se insiste en otros distritos con fuerte vínculo con esa actividad, como el de Mar Chiquita, donde aún esperan la aprobación de la provincia. Ianantuony, sin embargo, no se quiere relajar y separa los tantos.

“Me parece mucho más peligroso salir hacer las compras todos los días que habilitar esas actividades. Entendemos que hay mucha gente que vive al día, de changas, pero aquellos que pueden, lo aconsejable es que hagan las compras cada tres días o una vez a la semana. Me parece mucho más peligroso ir a comprar un atado de cigarrillos todos los días que permitir salir una hora”, insistió.

Los residentes de todas las localidades del distrito tienen que desplazarse con una documentación que acredite que su domicilio está a 500 metros. Para el caso de Miramar, el jefe comunal aclaró: “El vivero está cerrado, los parques y plazas están contemplados dentro de lo que es el decreto nacional y no se pueden visitar. Lo que no está contemplado, es lo de las playas y nosotros hemos decidido no permitir el tránsito por la playa y por la costanera, justamente porque la gente tiende a concentrarse en ese tipo de espacios. Queríamos evitarlo”, especificó.

“Como es una hora el permiso y nosotros habilitamos ese rango de tres horas, el movimiento empieza a las 14, 14,30 o 15. La gente se toma la última hora y ahí es donde hay mayor afluencia. Pero no hemos visto que haya sido desorganizado, sino todo lo contrario, la gente es muy consciente. Por eso tomamos la decisión de continuarla”, avisó.

Porvenir

En relación al futuro, Ianantuony hizo foco en lo que intentan dejar en claro también las autoridades provinciales y nacionales cada vez que hablan de la curva de contagios: “Estos permisos los vimos en un marco de posibilidades de retracción, si hay algún caso positivo, evaluaremos si hay circulación o no del virus. No nos pusimos plazo, pero si la cuestión se desmadra, retrocederemos en las posibilidades”, sentenció.

Mientras espera por la respuesta a más pedidos de excepciones elevados al gobierno provincial para poder permitir abrir otras actividades, el intendente de General Alvarado confirmó que en el transcurso de los próximos días tendrá diversas reuniones con distintos comerciantes que ya plantearon la intención de abrir locales que hoy no están exceptuados.

Sobre el final de la nota con 0223, el jefe comunal trazó un complejo panorama financiero para el municipio. Consultado por la temporada de verano y la posterior abrupta caída económica ante la pandemia, Ianantuony repasó: “Parece que pasaron años, pero en realidad no fue tanto. Veníamos de una temporada como hace muchos años no teníamos, fue exitosa. Eso tuvo que ver con las decisiones que tomó nuestro presidente en términos macro-económicos, que hicieron que la población se volcara al turismo doméstico, eligiendo destinos nacionales por sobre los extranjeros. Al margen de eso, se evaluaba una situación positiva para el futuro: porque uno puede diseñar políticas, pero si la gente no cree en esos alcances y no tiene una visión positiva a futuro, es poco probable que tenga éxito. Acá hay una visión positiva de que esto puede funcionar” analizó el exsecretario de Producción municipal.

En esa línea, reconoció: “La temporada estaba cerrando con una Fiesta de la Papa que tuvo que cancelarse un día antes de empezar, porque se declaró la pandemia, y hubo que suspender el evento del huevo de pascua de chocolate de Semana Santa, que es nuestro broche de oro estival y cuenta con mucha participación de la ciudadanía y de turistas. Ahora la situación nos encuentra en un escenario totalmente distinto”, esgrimió Ianantuony.

Con seis años de secretario municipal antes de asumir como intendente, el jefe comunal de General Alvarado se había mostrado en campaña “muy cómodo con el discurso de Alberto y de Axel”, según reconoció textualmente. “Ellos insisten en que se va a salir de la crisis a través de lo productivo, que se va a poner mucha energía e inversión desde lo público para generar trabajo y producción” celebró Ianantuony. La pandemia, por el momento, trastocó parcialmente los planes.

“A la crisis económica que ya veníamos transitando, ahora se suma este contexto mundial de contracción de la economía donde nos preocupa sostener la actividad. Vengo de recorrer los sitios de distribución de alimentos con organizaciones sociales que dispuso el municipio con presupuesto propio. El tema de los alimentos es un tema importante, por suerte logramos hacer un operativo de entrega exitoso de las tarjetas Alimentar, dimos 1.400 tarjetas en una mañana sin que se concentrara gente” destacó el intendente sobre una de las medidas de ayuda.

“Estamos preocupados en lo económico, concretamente en lo fiscal e impositivo, porque tenemos las cajas cerradas y la gente no ha pagado los impuestos. Hay algo que se viene trabajando con el gobernador y con los intendentes, que tiene que ver con el pago de los sueldos municipales. Estamos realmente muy complicados, así que esperamos una ayuda desde la Provincia y la Nación para poder afrontar esta etapa que realmente será muy complicada y larga para recuperarnos”, concluyó.