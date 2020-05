En el barrio Don Bosco advierten que se "agravaron" los robos: piden auxilio a Gendarmería

Vecinos autoconvocados del barrio Don Bosco se movilizaron este jueves por la mañana ante la preocupación que acusan por una escalada delictiva que coincide con el comienso del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó por la pandemia del coronavirus.

En la protesta, los manifestantes aseguraron que antes de la cuarentena el barrio "era tranquilo" pero, a la fecha, insisten con que hay "demasiados robos" en la zona, sobre todo en la manzana delimitada por las calles San Martín, Francia, Don bosco y Rivadavia.

"Desde que empezó la cuarentena se agravaron todos los delitos. A una persona mayor le entraron y la ataron para robarle un montón de cosas. Antes ella salía a la vereda pero ahora ni eso. Tenemos miedo", expresó Elizabeth. una de las vecinas que participó de la manifestación.

En declaraciones a 0223, la mujer afirmó que a las 18 el barrio se convierte en "tierra de nadie" por lo que reclamó la instalación de más cámaras de seguridad y el auxilio de la Gendarmería para disuadir el accionar de los delincuentes.

"Acá no hay cámaras. La única que hay está en Belgrano pero no llega a dar cobertura. Sabemos todos que siempre hubo venta de droga pero ahora el tema de los robos es mucho peor. Antes pasaba la Prefectura o la Federal pero ahora ya no pasa nada", explicó.