Transportistas escolares cortan Luro e Yrigoyen: "Pedimos un crédito para poder comer"

Medio centenar de choferes de transportes escolares se movilizaron este jueves al mediodía a la municipalidad y cortaron Luro e Yrigoyen en reclamo de un subsidio para poder alimentarse. Sin trabajo desde mediados de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales por la pandemia de coronavirus, la situación de los trabajadores no hizo más que empeorar.

En declaraciones a 0223, Cristina Rubio, propietaria de dos transportes de escolares, contó: “Hace 65 días que estamos sin trabajar, el gobierno no nos dio el IFE, tampoco el crédito a tasa cero porque facturamos en enero y febrero y nuestra situación es desesperante porque ya no tenemos para comer. No estamos pidiendo para comprar un vehículo o para irnos de vacaciones, estamos pidiendo para comer”.

“El gobierno tomó la decisión de extender la cuarentena y nosotros creemos que es muy atinado pero nosotros sentimos que no nos escuchan y mucho menos, nos tienen en cuenta”, sostuvo la mujer.

Si bien reconoció que la Secretaría de Desarrollo Social les entregó bolsones de comida a las 236 familias que viven del sector, Rubio aclaró que la ayuda ya se agotó y ahora necesitan acceder a un subsidio para continuar con sus vidas.

También reparó en que si bien días atrás el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza municipal 20867, que los autoriza a transportar empleados de empresas durante la pandemia, en los hechos, no tuvieron buenos resultados. “Las empresas no tienen dinero para contratarnos porque vienen de dos meses sin trabajar y, si tienen que decidir entre pagar un empleado o pagar el transporte, prefieren que el empleado vaya en bicicleta”, reflejó.