Instructores de pilates llevaron su reclamo para volver a trabajar a la Municipalidad

Instructores y responsables de estudios de pilates se manifestaron este viernes por la tarde en las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredon para que se les conceda un permiso que habilite su vuelta a la actividad de manera excepcional durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Queremos una respuesta por sí o por no pero queremos que sepan que existimos y que necesitamos retomar la actividad como todos. Garantizamos la posibilidad de cumplir con todas las medidas sanitarias que se exigen", declaró a 0223 Natalia Goenaga, una de las manifestantes presentes.

La vocera del reclamo puso énfasis en que durante las clases de pilates "no se maneja mucha cantidad de gente" y comparó la dinámica de la actividad con la labor profesional que cumplen nutricionistas o kinesiólogos al recordar que únicamente se trabaja "con turnos".

"Hace dos meses que tenemos los estudios cerrados y obviamente que la luz y los impuestos pasan y necesitamos trabajar. Quizás nos diferenciamos de un gimnasio y de otros lugares porque tenemos espacios más acotados", dijo la mujer que está a cargo de un estudio sobre la avenida Jara.

Si bien el sector ya acercó un protocolo tentativo de trabajo al intendente Guillermo Montenegro, Goenaga que estos centros podrían volver a la actividad con medidas similares a las que ya se aplican en los comercios minoristas. "Queremos seguir y que no se cierren más estudios. Necesitamos volver al trabajo porque esto ya no se puede sostener por mucho más tiempo", advirtió.

"Nosotras ya tenemos las camillas separadas con un metro de distancia porque si no hay ejercicios que no se pueden ejecutar. Y después, garantizamos las medidas que ya se conocen: el trapo con lavandina, el alcohol en gel, llevar medias de repuesto, y no cambiarse en el lugar. Hasta propusimos terminar quince minutos antes la clase para poder higienizar todo de nuevo", puntualizó.