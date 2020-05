Ciudadanos españoles varados en Mar del Plata piden volver a su país

En Mar del Plata y la zona son alrededor de 120 las personas que se encuentran en esa situación. Dicen no tener respuesta del consulado español.

Alrededor de 120 ciudadanos españoles quedaron varados en Mar del Plata y la zona por la vigencia de la cuarentena y desde entonces reclaman al consulado español y a la cancillería ser repatriados. Ese es el caso de Gabriela Contreras Fuentes, una de las más de 1200 personas que desde fines de marzo esperan que se habilite un vuelo para regresar a sus hogares.

Según la mujer, que dialoga permanentemente con otros varados en Necochea, Miramar y Mar del Plata, el Consulado español “no tiene noción de la cantidad de personas” que todavía no pudieron regresar a España y que llevan casi 50 días esperando una respuesta. “Nos dicen que estemos atentos a las redes sociales, en donde ellos van a anunciar si va a haber un vuelo, pero para muchos es muy difícil estar atento a esos canales”, dijo este martes a 0223.

“Dicen que no viajamos porque no quisimos, pero no viajamos porque no pudimos”, aseguró y advirtió que muchos “ni siquiera tenían los medios económicos” para poder tomar los vuelos. “Nos dejaron tirados”, se quejó.