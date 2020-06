Hay más tránsito pero la venta de combustible no repunta: está un 50% abajo

La flexibilización de la cuarentena por el coronavirus permitió la reanudación de distintas actividades y generó mayor circulación vehicular en las calles de Mar del Plata, que en las primeras semanas del aislamiento social, se veían casi desiertas. Sin embargo, ese cambió no se reflejó en las ventas de las estaciones de servicio, que siguen con muy bajas ventas.

“Levantamos las ventas con respecto al inicio de la cuarentena, cuando estábamos en un 10%. Pero estamos cerca de un 50% de lo que vendíamos antes de la pandemia y de esa cifra no nos movemos. Todo depende de la estación de servicio y del tipo de clientes que atiende. Suena extraño pero a pesar de andar más gente en la calle, no percibo que podamos subir como para estar cerca o parecido a lo que se vendía antes”, aseguró en diálogo con 0223, Patricio Delfino, uno de los referentes de la Cámara de Expendedores de Mar del Plata.

En ese análisis, Delfino sostuvo que “las ventas en las estaciones del centro de la ciudad son muy bajas y casi no llegas al 50%, porque allí, el parate es muy notorio. Teniendo en cuenta que junio y en menor medida septiembre, son los peores meses del año en materia de ventas”, evaluó.

“Se está dando con esta cuarentena, que arrancas el lunes trabajando en un nivel parejo pero a partir del viernes a la tarde, cae tremendamente. Los sábados a la mañana parecen feriados y los domingos no existen. Y más si hay mal clima, porque no anda nadie. Este domingo no se vendió ni el 5%”, calculó Delfino.

En relación a las ventas, el empresario sostuvo que a casi tres meses del inicio del confinamiento por el Covid-19, “las naftas están en consumo, muy por debajo del 50% mientras que el gasoil se vende en un 60 a 75% según el tipo de cliente de la estación. Estamos muy lejos de volver a ese consumo normal”, concluyó Delfino.