Desde julio en Mar Chiquita vuelve la separación de residuos en origen

La municipalidad de Mar Chiquita anunció una importante novedad para el futuro ambiental del distrito, con la reactivación del programa de separación de residuos en origen. La medida, que regirá a partir del 1 de julio y se enfocará en los días martes y viernes, es una política que había sido puesta en marcha en 2013 pero que fue discontinuada desde el 2015.

En un acto desde las playas de la localidad de Santa Clara del Mar del que participó 0223, el intendente Jorge Paredi y su secretario de Turismo, Ambiente y Planeamiento, Marcelo Artime, confirmaron la decisión de renovar la iniciativa a fin de trabajar en una solución integral a la delicada problemática del tratamiento de residuos.

Martes y viernes

“Retomamos un proyecto que había dado resultado en el pasado. En base a las experiencias que hay en otros lugares, no hay dudas de que todo lo que tiene que ver con políticas de reciclaje empieza por lo que es la separación de residuos en origen” destacó Artime en diálogo con este medio.

“Se le pide un pequeño esfuerzo a los vecinos para que en una bolsa pongan todos los residuos orgánicos y húmedos y en otra bolsa pongan todo lo que es recuperable, como lo son el plástico, el vidrio o el cartón. Nosotros vamos hacer que los martes y viernes los vecinos saquen la bolsa de residuos reciclables y el resto de los días la bolsa de residuos húmedos. Vamos a utilizar además el mismo servicio de recolección, con la diferencia de que los vecinos van a ver que no se estará mezclando todo en los camiones”, aseguró el secretario de Ambiente.

Errores que no deben repetirse

Consultado por su experiencia al respecto del tema durante la gestión del intendente Pulti en General Pueyrredon, cuando se lanzó años atrás la misma iniciativa que en la actualidad acarrea serias deficiencias, Artime reconoció: “El error en el que no se tiene que caer es el de discontinuar este tipo de políticas. Cuando dejó de ser jefe comunal Paredi esto se discontinuó y cuando dejó de ser intendente Pulti también sucedió lo mismo. Salió un informe reciente sobre lo acontecido en General Pueyrredon, donde se había llegado a lograr que el 74% de la población reciclara sus residuos y hoy ese porcentaje no pasa del 30%” reflejó el funcionario.

Artime valoró reiniciar el trabajo desde el mes julio, “para llegar bien afianzados y bien concientizados a la temporada de verano, cuando obviamente se incrementa la cantidad de los residuos. Son políticas que no es que empiezan y terminan, esto tiene que arrancar y no terminar nunca más”, resaltó en ese sentido.

Bolsas verdes, bolsas negras

“La gente tiene que pensar que cada lata, cada vidrio, cada cartón que saca todo mezclado, se lleva a la ciudad de Mar del Plata y es enterrado en un relleno. Además, separar el orgánico también puede derivar en otros usos como el compostaje o la generación de abono. Ojalá no tuviéramos que llevar nada a Mar del Plata” anheló Artime.

Sobre la comunicación de la política de separación de residuos en origen, faceta trascendental para el éxito de la iniciativa, el secretario de Ambiente puso el foco en el vínculo entre los residentes del distrito: “Lo que tienen localidades como Santa Clara del Mar, Mar de Cobo o Coronel Vidal, es la posibilidad de realizar un trabajo territorial de comunicación mano a mano, que es el que mejor resultado dará. Hablar con cada vecino, explicar la utilidad. Confío mucho en ese contacto, en las escalas de las localidades del partido de Mar Chiquita es posible lograrlo” aseveró.

Por último, interrogado sobre la particularidad del uso de las bolsas de color verde para los residuos reciclables y de la negra para los húmedos, cuando quizá muchos vecinos no tengan acceso a la bolsa de color verde, Artime aclaró cuestiones fundamentales.

“El color de la bolsa es un signo. Lo importante es lo que hay dentro de la bolsa. Si el vecino pone el resto del mate en la bolsa de residuos secos no sirve de nada. Nosotros vamos hacer reparto de bolsas verdes, pero no tener bolsas verdes un martes o un viernes no debe ser un impedimento para no poder sacar los residuos. Lo podrá hacer en una bolsa de otro color, a lo mejor atado con un piolín verde. Lo importante es que se cumpla que el día martes o el viernes no haya ninguna bolsa que no tenga vidrio, plástico o cartón. La falta de la bolsa verde no debe ser de ninguna manera una causa que lleve a mezclar los residuos o no sacarlos”, aclaró.