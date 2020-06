Vuelta a clases en Mar del Plata: "Esto no es una decisión pedagógica sino epidemiológica"

El Secretario de Educación, Sebastián Puglisi, volvió a poner paños fríos sobre la posibilidad de que las clases presenciales vuelvan a Mar del Plata en el corto plazo mientras dure la cuarentena dispuesta por la pandemia del coronavirus y garantizó que su gestión no pondrá en riesgo a "ningún estudiante, docente ni ninguna familia".

"Hay que pensar muy bien el regreso a las aulas. No va a ser inmediato y hasta tanto no haya una vacuna, hay que ir tranquilos, pacientes y pensar poco a poco", consideró el funcionario, en distancia con las palabras del Ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, quien había ponderado la intención de que en la ciudad retorne la actividad escolar en agosto.

Puglisi reconoció que "hay que preparar muy bien las escuelas para que el regreso sea en las mejores condiciones" y que se debe pensar en muchos aspectos para garantizar una asistencia segura para los alumnos. "Hay que pensar en la saturación del transporte público, si las familias van a tener alguna licencia especial en caso de que sea una modalidad semipresencial, hay muchas aristas. Esto no es sencillo y hay que tomarlo con calma", aseveró.

"La verdad que no sabemos cuáles van a ser las condiciones para volver todavía. Lo que puedo decir es que recién estamos empezando a pensar en el regreso", planteó el secretario, al responder este viernes por la tarde algunas consultas que le hicieron vecinos a través de un facebook live que brindó en la cuenta oficial de la cartera.

Tal como señaló hace una semana en declaraciones a 0223 Radio, el responsable del área de Educación remarcó que la vuelta al funcionamiento de las escuelas no responde a una "decisión pedagógica sino epidemiológica". "No vamos a exponer a ningún estudiante, docente ni ninguna familia", garantizó, y agregó: "No imagino un patio con 200 o 300 chicos y un aula con 30 o 35 chicos y hay que pensar seriamente en una redistribución".

Puglisi consideró que la modalidad semipresencial de las clases "llegó para quedarse" aunque al mismo tiempo reconoció que "todavía falta mucho para la virtualidad". "En el sistema municipal, buena parte de la familia no tiene acceso a la conectividad y hay que agudizar el ingenio. A mediano plazo, habría que pensar en la conectividad para todo el mundo así como en otro momento pensamos en el libro de texto", propuso.