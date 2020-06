Tecnología y electrodomésticos: ¿Por qué aumentan en plena cuarentena?

En el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, consecuencia directa de la pandemia de coronavirus; los artículos tecnológicos y los electrodomésticos evidenciaron una escalada en los precios de entre el 20% y 30%, que llega hasta estos días. Según explicaron trabajadores de las grandes cadenas de tiendas que tienen su sede en Mar del Plata, esto se debe a variaciones en la cotización del dólar, la falta de stock, y mermas en la producción, por acción de la cuarentena.

La permanencia en los hogares durante tanto tiempo, generó que las personas utilicen los dispositivos tecnológicos (computadoras, tablets, celulares, etc.) mucho más que lo que sucedía anteriormente a coronavirus, a lo que se suma no sólo la utilización para entretenimiento y ocio, sino también el trabajo desde casa, tele-trabajo o home office. En el caso de los electrodomésticos, la ecuación es la misma: más tiempo en casa equivale a mayor utilización ya sea en la cocina, la limpieza o lo que sea.

Lo que se observa hoy en las vidrieras de Mar del Plata, son aumentos de entre el 20% y 30% en este tipo de artículos. "Aumentó todo, en casi todos los rubros", aseguraron desde una de las grandes cadenas de tecnología que está en la ciudad. "Esto no es de esta semana, sino desde que se inició la cuarentena ya hubo 2 y hasta 3 aumentos", relató un empleado de estos grandes comercios. "No sabemos por qué, se supone que no hay stock y quieren remarcar lo que queda, como celulares que casi no hay nada", señalaron.

En una de estas tiendas, informaron a 0223 que notebooks ya no hay, pero por ejemplo, televisores "tenemos bastantes e igual aumentan". Un TV que el mes pasado costaba $18.000 pasó a valer $20.000, y hoy está en $22.000. Una tablet de $10.000 pasó a costar $12.500, y ahora está en $15.000.

Un encargado de otra importante firma que tiene sucursales en la ciudad, sostuvo que los aumentos se vienen dando "desde hace aproximadamente un mes", y que están en el orden del 30%. "El problema es la falta de stock debido a la paralización de la producción no sólo acá sino en otros países productores, el tema es que la producción se irá recuperando porque las fábricas ya arrancaron, pero el precio queda", analizó el empleado. "Desde que comenzó la pandemia, la demanda de artefactos ligados a la conectividad aumentó, y el valor del dólar también influye en algún aumento", concluyó el trabajador.