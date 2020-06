El plantel de Alvarado reclama el premio del ascenso

El martes se cumple el primer aniversario del ascenso de Alvarado a la Primera Nacional, pero los jugadores que lograron este hito histórico para el club de Jara y Peña, tienen sentimientos encontrados. Por un lado, el agradecimiento eterno a los hinchas por el reconocimiento, el recuerdo imborrable de aquel 23 de junio de 2019. Por el otro, el dolor por el olvido, por promesas no cumplidas de parte de la dirigencia y el reclamo, ahora público, del premio que habían arreglado por el gran objetivo y que nunca se concretó. El subcapitán del equipo de Mauricio Giganti, Cristian Canuhé, habló con 0223, mostró el documento firmado y no se calló nada.

Un día se cansaron. La falta de respuesta del presidente Wenceslao Méndez los hizo explotar y los jugadores del ascenso se expresaron. Con publicaciones en redes sociales, Canuhé y Stefanatto dejaron clara su postura y atrás hay un grupo que los apoya. El pampeano, desde su Toay natal, trabajando en sus canchas de paddle y fútbol 5, contó cómo está la situación y por qué esta decisión de hacer público lo que era un secreto a voces. "Cuando arrancamos los playoffs, nosotros firmamos un documento con el presidente y cinco jugadores (él propio Canuhé, Degrá, Herner, Steffanatto y Urquiza), en el que pusimos un monto para el plantel en caso de lograr el ascenso. Ese premio grupal que se acostumbra y que también sabíamos que era lo que pagaban Estudiantes de Río Cuarto, los equipos de la categoría. Venimos hablando desde hace mucho y en el último intento de pedir el pago de buena manera, la respuesta fue negativa y decidimos avanzar en esto" explicó.

Respecto a la medida de hacerlo público, Canuhé no tiene problema en ser voz cantante aunque "esto sé que me puede traer problemas", y aseguró que "los chicos saben cuál es nuestra posición y por eso salimos a hablar varios, los más grandes, porque nos sentimos responsables por todo el grupo. A mí me daba cosa no decir nada, me cuesta dormir a la noche, estuve toda la cuarentena con este tema y no puede ser, pero no por mí, sino por el resto de los chicos, muchos que estaban afuera y nos preguntaban, porque era un dinero con el que contaban, sobre todo por el compromiso que tomó él no sólo en el documento, sino en una charla en el vestuario el día después del ascenso en la que nos prometió que el miércoles nos iba a pagar el premio a todos y no apareció nada. Por eso los chicos insistían y personalmente me generó una carga terrible porque es un compromiso con todos, capaz tengo mucho para perder con esto, pero no me interesa, es el compromiso con mis compañeros, lo peleamos juntos, acá no hay una búsqueda personal, a veces hasta mi señora se enoja porque me meta en esto, pero lo siento así y queremos el bien común de lo que estaba acordado por un logro tan importante".

La llegada a este punto se da por la falta de respuestas del club. "En una de las últimas charlas que hubo, el presidente les dijo a los chicos que teníamos que hacer un papel que nos costó como 5 mil pesos a cada uno, un montón de plata, para que diga que los chicos que estaban allá (en Mar del Plata) les iban a cobrar el dinero, gastamos plata para hacerlo y nunca apareció, salió con otra cosa y no pagó", explicó

Pero Canuhé, a diferencia de la mayoría, permaneció en el plantel luego del ascenso. "En esos seis meses (en enero se fue a Ferro de Pico), tuvimos varias reuniones, eso es lo que me llama la atención a mí, la predisposición que tuvo en el año que estuvimos juntos y lo que fue después que logramos el ascenso, le bloqueó el teléfono a muchos compañeros, el trato con nosotros seguía siendo el mismo, quizá un poco más distante. Nosotros le fuimos dando tiempo entendiendo la situación, pero si no era una cosa era otra, entonces veíamos que ya era una mentira", señaló, siempre refiriéndose a Wenceslao Méndez, el único dirigente con el que trataron el tema.

Claramente, el pampeano diferencia esta situación con lo vivido hace un año. "Quiero que quede claro que con Alvarado no hay ningún problema, por el contrario. Lo que vivimos el #23J es inolvidable, fue único, la forma en la que nos trató la gente, cómo nos acompañó en todos los partidos, ni hablar el partido con San Jorge, pero el empuje con Sol de Mayo, la despedida antes de ir a Río Cuarto. Guardamos momentos maravillosos y un agradecimiento eterno al club por haber vivido esa experiencia y nos llena de nostalgia este aniversario que se cumple, con los chicos hablamos, vemos los videos, los recuerdos y es muy emocionante. Acá nuestro reclamo es al presidente por no cumplir con un documento firmado y queremos que se sepa porque es una realidad y el próximo paso, lamentablemente, será recurrir a la parte legal", separó.

En la actualidad, "Kiti" está en su Toay natal con el emprendimiento personal, atiende el complejo de canchas de césped sintético y pádel, mientras espera saber qué será de su futuro. Obviamente, esto dependerá de la pandemia de coronavirus, pero su intención es quedarse cerca de su casa. "Cuando elegí Ferro de Pico, mucho tuvo que ver venir cerca del pueblo, por mi mujer, las nenas, estuvimos mucho tiempo dando vueltas y mi intención es poder seguir acá. Tuve otras ofertas también, pero estamos esperando que pase todo esto y después decidir, pero si tengo que elegir, mi prioridad es Ferro porque es también devolverle un poco a mi provincia y apostar al proyecto más importante que tiene el fútbol pampeano", cerró.