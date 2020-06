Bianco dijo que "no es un capricho" la decisión de no permitir la apertura de bares y restaurantes

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco defendió la decisión del gobierno bonaerense de no autorizar los pedidos de excepción que pidió el intendente Guillermo Montenegro para la apertura de locales gastronómicos y dijo que no se trata de una decisión “caprichosa”.

“Es una decisión política, basada en criterios científicos. Es la recomendación de los mejores epidemiólogos del país”, sostuvo Bianco en diálogo con Telefé Mar del Plata.

El funcionario ratificó que el gobierno provincial buscará respetar el sistema de fases que estableció y que autoriza actividades como los deportes al aire libre y la apertura de locales gastronómicos cuando alcance los 21 días sin detectar nuevos casos. “En Mar del Plata ha habido un caso hace solamente en una semana. Eso indica que hay cierta circulación”, precisó Bianco.

“No es un capricho, ni producto del azar”, planteó el jefe de Gabinete quien además remarcó que no es intención de la provincia “perjudicar a nadie”. “Venimos trabajando muy bien con Montenegro. De ello hablé hace un rato con él y le informé que se habilitan las gestorías. A pesar de algunos matices hemos avanzado en muchas situaciones. Me atrevería a decir que el 95% de las actividades productivas y comerciales está funcionando. Así que si alguien cree que la provincia está trabando la situación no es cierto”, plantó Bianco.

El funcionario provincial pidió ser “muy cautos” porque “hay vidas en juego”. En ese sentido le pidió a la población que mire la situación de todo el mundo, donde los rebrotes se dieron fundamentalmente en gimnasios, restaurantes y bares. “Establecimos fases con criterios muy claros”, dijo.