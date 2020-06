Alberto Fernández anunció la vuelta a la fase 1 de la cuarentena para el AMBA

El presidente Alberto Fernández anunció la vuelta a la fase de la 1 cuarentena solamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al advertir en esa región del país el más alto nivel de transmisión del coronavirus a lo largo de las últimas semanas desde el inicio de la pandemia.

El período de mayor restricción de circulación regirá desde el 1 hasta el 17 de julio: en ese plazo, solamente se mantendrá el funcionamiento de los servicios esenciales, como la seguridad, la salud, la alimentación y las farmacias. "Vamos a pedirles que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que hagan falta para la vida cotidiana", dijo el mandatario.

"Estamos tomando estas medidas para que ningún argentino se quede sin la salud que merece. Lo hacemos entre todos y todas. Dejamos a un costado las diferencias políticas. Les pido que entiendan. Créanme, todo esto que propongo hacer, es lo que todos nosotros creemos que es mejor para nuestra gente. Les pido que nos ayuden. Si ustedes nos ayudan, todo será más fácil", garantizó el jefe de Estado.

En un mensaje grabado desde la residencia de Olivos junto al gobernador Axel Kicillof y el jege de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta, Fernández recordó que el 97 por ciento de los casos que de Covid-19 que se registran en el país provienen del AMBA. "El AMBA está contagiando al resto de país", sintetizó al respecto.

“Tenemos que hacer algo para parar el ritmo del contagio, para aliviar las camas ocupadas y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen”, pidió el presidente, al tiempo que instó a "ser solidarios con el resto del país”.

Frente a las críticas por la larga extensión del período del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el responsable del Gobierno nacional remarcó que "no está enamorado de la cuarentena". "La cuarentena es un remedio para la pandemia; es lo único que conocemos. Solo estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto. Y por eso nos pesa tanto el numero trágico de mil personas que dejaron de estar entre nosotros", justificó, y aseguró: "Hay que entender que la libertad se pierde cuando uno se muere".

"Todo esto que nos pasa es producto de la pandemia, no que nos aislemos. Aislarse genera tedio, enojo, malestar, pero estamos cuidando la vida. La economía se deteriora pero la economía se recupera pero lo que no vamos a recuperar son esos mil argentinos que nos dejaron. Y por esos mil argentinos no podemos dejar que ese número crezca sin que nosotros hagamos algo", aseveró.

Las nuevas restricciones al aislamiento social preventivo y obligatorio implicarán la limitación en el uso del servicio de transporte público, que estará destinado exclusivamente a los trabajadores de los servicios esenciales, que son 24 según el artículo 6° del decreto 297/2020.

Quienes estén en esta última situación y se trasladen con sus automóviles deberán solicitar nuevamente el permiso de circulación correspondiente. “Vamos a volver a sacar a las fuerzas de seguridad para controlar el tráfico de automóviles y de personas para que solo se muevan los que cumplen actividades esenciales”, enfatizó.