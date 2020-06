NiUnaMenos: "Las mujeres no estaríamos en esta protesta si hubiesen existido cambio en estos cinco años"

"Si hubiese habido cambios, no estaríamos acá". Así, simple y contundente, sintetiza Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, la sensación que la envuelve al encabezar este miércoles una protesta en las puertas del palacio de Tribunales para conmemorar el quinto aniversario del grito "Ni una Menos" que copó las calles del país en 2015 ante la creciente ola de femicidios.

"Este lugar es el elegido porque tiene una gran responsabilidad en muchas de las muertas que no hay por no haber escuchado o atendido a esas mujeres, por no haber dado una condena o haber protegido a esa mujer como correspondía. Por eso hay que estar acá", sostuvo la madre de la joven cuya muerte ocurrida en octubre de 2016 conmocionó a la ciudad y el país.

Montero ratificó que la lucha de los distintos movimientos persiste para tratar de revertir la problemática de los femicidios y la violencia de género pero cuestionó la intervención del Estado. "Todavía no hay presupuesto para muchas cosas. Las personas necesitamos que nos ayuden y que el Estado esté presente. Se necesitan políticas públicas", insistió.

"Si hubiese habido cambios, las mujeres no estaríamos acá. Yo hoy trabajé, me bañé y salí y estoy acá. La verdad que no tengo ganas de estar bajo el frio, podría estar durmiendo una siesta en mi casa, pero las mujeres estamos acá porque exigimos un cambio", planteó la mujer, en declaraciones a 0223.

Para la mamá de Lucía, en estos cinco años hubo "cambios mínimos" en el país. "Si no tampoco tendríamos más de 130 muertes de mujeres y travestis. Falta mucho y nosotros como personas también tenemos que tener un cambio grande desde el punto de vista cultural. Nos falta mucha educación", reflexionó.

Con respecto a la lucha personal que mantiene para obtener la condena de Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por la muerte de su hija, Montero aseguró que "seguirá por todo" hasta poder "verlos presos". No nos vamos a quedar acá porque a Lucía la sacaron de mi casa y la mataron ellos", aclaró.

"Estamos esperando que condenen por un femicidio, como lo fue, o que se haga de nuevo el juicio. El fiscal pide que se haga un nuevo juicio y nuestras abogadas piden que se condene directamente", sintetizó, sobre el estado actual del caso tras los dictámenes de Casación.

El 8 de octubre de 2016 a las 10.30 Offidani y Farías, quienes vendían drogas a adolescentes cerca de escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía hasta una vivienda y abusaron sexualmente de ella, tras lo cual la llevaron muerta a un centro médico alejado de la ciudad.

No obstante, durante el juicio los jueces consideraron que no se pudo probar cuál fue la causa de la muerte de Lucía ni que haya sido abusada y absolvió a los tres de esos delitos.

Los magistrados Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas sólo condenaron a ocho años de prisión a Farías y a Offidani por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo".