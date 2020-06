Analizan que la apertura de locales gastronómicos sea solo en horario diurno

Este martes se reúne nuevamente la Comisión de Reactivación Económica, que trabaja en la elaboración de protocolos para que la actividad gastronómica pueda volver, en principio con un permiso precario otorgado por la Provincia.

En diálogo con 0223, el empresario Juan Rodríguez, estimó que en caso de reanudarse la actividad, “los cafés serían los primeros en abrir por los horarios, debido a que la gastronomía no la quieren abrir de noche”.

En ese punto, resalto que tal apertura “siempre sería con el guiño de la Provincia” y admitió que si bien desde el sector pidieron por “la apertura total”, la Comisión del Concejo Deliberante “define como sectorizarlo”.

“El 2 de julio queremos la apertura y sabemos que es prácticamente imposible sin ayuda, por eso necesitamos que el gobierno no nos abandone. Y esperamos que la Comisión pueda definir para poder mandar hoy mismo los protocolos para que el jueves se pueda abrir. Sería lo ideal”, enfatizó uno de los propietarios de Bruto, Cava Federal y los cafés Adorados.

En ese contexto, el empresario lamentó que la actividad “está en un desastre total” con el 10% de su facturación habitual producto del take way o de la reformulación de algunos negocios como la venta almacén de vinos o tiendas para llevar.

“Todos los días cierran comercios y algunos no cierran porque no pueden, porque no pueden despedir a la gente, porque no pueden devolver el local. Abren para poder fundirse, es el cuento del revés”, lamentó.