Mar del Plata, blindada: en los retenes, se impidió el acceso de 2400 vehiculos

Más de 37 mil vehículos controlados y otros 2400 autos rechazados es el saldo que se desprende de los retenes que montó el Gobierno de Guillermo Montenegro para restringuir el acceso a Mar del Plata durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia del coronavirus.

“Sabemos que hoy tenemos una foto sanitaria que conseguimos gracias a que fuimos muy estrictos con los controles, tanto para el ingreso de los repatriados, como de los varados o de personas que venían de lugares de circulación viral. El control en los ingresos y la derivación a hoteles con el seguimiento de Salud fue imprescindible para tener la situación sanitaria actual”, resaltó el intendente.

El jefe comunal encabezó este jueves una reunión operativa con personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Seguridad local, para realizar un balance sobre los retenes ubicados en los siete ingresos a la ciudad.

Montenegro aprovechó para dar un "especial agradecimiento" a todo el personal policial y municipal, tanto de Tránsito y Seguridad, como de todas las secretarías y entes que “comprendieron la importancia de los retenes para el cuidado de las salud de los marplatenses y están apostados diariamente en cada ingreso”.

El encuentro derivó en un balance detallado y en cuestiones operativas: la Municipalidad informó al respecto que desde el 18 de abril se controlaron 37.800 vehículos y se rechazaron casi 2400 vehículos que no tenían permiso para entrar a General Pueyrredon.

Junto al coordinador operativo de la Zona Atlántica del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Rodolfo Manino Iriart y el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, el intendente sostuvo que “siempre entendimos que para que el virus no ingrese, no podíamos aflojar en los controles. Y hoy les vuelvo a pedir que no aflojemos, ya que este mes será clave”.