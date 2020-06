Carlos Tevez quiso ir a Tandil a jugar al golf y no lo dejaron entrar

Seguramente vio que Tandil había entrado en la fase 5 de la cuarentena, que permitía la realización de deportes individuales, y Carlos Tevez agarró el auto para viajar hacia la ciudad serrana junto con un amigo, para despuntar uno de sus vicios: el golf. Sin embargo, no pudo cumplir su cometido, lo detuvieron en la ruta, le avisaron que no está permitido el ingreso de foráneos a la ciudad y se tuvo que volver.

Es el primer día que se autoriza la práctica de deportes individuales y el 10 de Boca no se aguantó. Lo que no tuvo en cuenta, que en muchas (o todas) las ciudades del interior, los controles en los accesos son estrictos, con reestricciones para personas que no tienen domicilio en el distrito, para evitar que circule el virus que tiene como epicentro el AMBA.

Eso fue lo que explicó el director de Control Vehicular de tandil, Walter Villarruel, en el programa "Cosas que pasan" de 104.1 Tandil FM. “La inspectora lo detuvo y cuando bajó el cristal se da cuenta que era Carlos Tevez. Tenía el permiso de circulación de un campo hacia la ciudad de Buenos Aires en la aplicación Cuidar, la licencia de conducir y el seguro. En ese sentido muy bien. Él quería venía a jugar al golf a Tandil. Esto fue en La Vasconia”, contó.

De todas maneras, resaltó que la predisposición del futbolista fue total: “Él leyó que Tandil estaba en Fase 5 y que a partir de hoy se podía venir a jugar al golf, pero yo le dije que era algo local que no se podía venir de afuera. Él me dijo que no tenía que pedirle ninguna disculpas, que lo entendía”, afirmó.