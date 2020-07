Gastronomía y deportes, los ejes de la reunión de la comisión especial

La Comisión Especial de Reactivación abordará este miércoles dos temas especialmente sensibles por estas horas en Mar del Plata: el regreso de las actividades gastronómicos y de los deportes individuales al aire libre.

Sin embargo, ambas actividades que se permiten recién en la fase 5 y que a partir del caso que se conoció este miércoles quedó muy lejos en Mar del Plata, ya tiene un rechazo expreso del gobierno provincial ante el pedido del intendente Guillermo Montenegro para que se permita su regreso.

En ese marco, la comisión, que el martes sugirió el regreso de 7 actividades que fueron autorizadas por el intendente horas más tarde, buscará alternativas para avanzar de a poco tanto con la gastronomía como con algunas cuestiones vinculadas a la vida al aire libre.

En principio, una de las propuestas que se maneja es elaborar un nuevo protocolo para la reapertura de bares y cafés en horario diurno y con un tamaño limitado, para evitar la aglomeración de personas en los establecimientos.

Los empresarios del sector habían planteado la necesidad de que este jueves se comience con esa prueba, aunque todo indica que el avance no será tan rápido: los integrantes de la comisión no tienen previsto elevar hoy ninguna recomendación. “Es un tema complejo, no lo vamos a resolver de un día para el otro”, señaló una fuente de la oposición consultada por 0223. Desde el oficialismo también advirtieron que es “difícil”, incluso, que este jueves haya alguna definición.

Respecto a las salidas recreativas, la comisión analizará una situación que se da por estos días en Mar del Plata. Si bien están autorizadas las salidas recreativas por una hora, hasta a 500 metros del domicilio, la realidad marca que mucha gente va a caminar o trotar a la costa. “No podemos autorizar los deportes, pero sí podemos buscarle la vuelta para ordenar lo que ya ocurre. La gente va a la costa igual”, indicaron las fuentes consultadas por 0223.

Además de la reunión de este miércoles, la comisión integrada por funcionarios del Ejecutivo y concejales de todas las fuerzas, se volverá a reunir el jueves y podría elevar ese día las sugerencias para el regreso de otras dos actividades: equinoterapia y salones de fiestas solo para que se puedan exhibir.