Javier Braier: "El casting es una instancia de amalgama"

“Welcome to the Academy”, con este mensaje Javier Braier confirmaba lo que le habían comentado minutos antes por Whatsapp: La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood lo habìa seleccionado junto a otros 818 artistas y ejecutivos de 68 países, para integrar el jurado que tiene a cargo la organización de los premios Oscar.

“Es un gran subidón en la escena que me sacó de la monotonía que estamos viviendo por estos días”,admite en diálogo con 0223 Radio, el director de Casting de “Los dos papas” y “Relatos Salvajes”, entre otros.

Según explicó, la noticia de la convocatoria la recibió por Whatsapp. “Un periodista de espectáculos me escribió para felicitarme y me sorprendió. Me dijo que mi nombre estaba en el listado, entre al mail y tenia un correo de la academia que decìa “Welcome to the academy” y me impactó, me encantó. Dije ¡Guau!.... Es un reconocimiento que te estén mirando”, dijo.

Verborrágico, Braier agrega casi sin hacer pausas que no esperaba figurar entre los seis argentinos seleccionados ya que nunca tuvo una llamada previa ni se había mostrado interesado en formar parte del jurado de la academia que otorga las emblemáticas estatuillas en la industria del cine occidental.

Consultado sobre cómo es el reglamento a la hora de evaluar un film, el director revela que aún no está muy interiorizado en el tema. “Hay cosas que las sé por compañeros que ya están integrando el jurado”, dice y asegura que en una fecha determinada el jurado accede a una determinada cantidad de material para evaluar con una serie de formularios. “No es nada complicado pero te lleva mucho tiempo para ver las pelìculas”, sintetiza.

Desde que comenzó su carrera en la industria cinematográfica pasó por diferentes roles detrás de cámara. “Fui mutando con los años”, dice. desde hace más de una década es director de Casting, es decir que se encarga de “armar” el elenco de una película. El lo explica así: “Tu trabajo es un aporte al director. Es un trabajo en el que puede haber un director con ideas màs claras que otro o con diversas formas de trabajar, pero hay una idea final del director”, detalla.

Consultado sobre su último trabajo, Braier cuenta que no tuvo una modalidad de búsqueda específica. Según explica “Los dos Papas” no es una película como todas: Es de Netflix. con un director brasilero, con un proyecto que sale de Londres y se filma en Roma y Argentina, la película tuvo tres directores de casting”, dice y agrega que cuando llegó el proyecto a Argentina comenzó el trabajo para encontrar un Bergoglio joven “hacer un match con Jonathan Price para llegar a Juan (Minujín). Les propuse a los productores que miren a Juan Minujín. Eran todos vírgenes de actores argentinos”

Por último, Braier se refirió al trabajo que realiza con el actor y reveló que con el correr de los años cada vez “pasa menos encontrar actores que no quieran hacer casting. Pasa a veces que al actor no le interesa el proyecto o el papel. Pero en general todos sabemos que el casting es una amalgama entre la idea que tiene el director del personaje y el actor”, concluye.