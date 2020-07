Piden una moratoria para las empresas de la construcción afectadas por la pandemia

En diálogo con 0223, Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, explicó que tras la vuelta a la actividad, hace poco más de 60 días, “de las 620 obras que estaba para arrancar, 470 se pusieron en marcha” pero señaló que lo hicieron “a un ritmo lento” debido a la crisis desatada por la pandemia.

En ese análisis, Tamburini señaló que “en el tema impositivo, hasta el momento no salió ninguna moratoria relacionado al pago de Ingresos Brutos, cargas sociales o de un plan de pagos de ART, a nivel nacional y provincial” y en ese aspecto, valoró la intención del Municipio de brindar beneficios en el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, “como una medida interesante para el sector”.

“El estado tiene que estar pensando ya en una moratoria porque las empresas se encuentran muy golpeadas. Y esto lo pedimos nosotros, la UIA (Unión Industrial Argentina) y otros sectores, para que el impacto de la crisis sea menor”, razonó.

Para el representante del Centro de Constructores de Mar del Plata, las medidas de alivio “tienen que aplicarse ya” y advirtió que si bien la ciudad pude desarrollarse la construcción, en muchas ciudades del resto del país, como el Amba, la actividad está vedada.

“Los efectos de esta pandemia viene para largo. Ya entre en el último año se perdieron 150 mil empleos a nivel nacional. Hay que brindar un apoyo a la construcción, porque otros sectores como el campo o el turismo no van a levantar la actividad económica. La construcción será el verdadero motorizador de la economía argentina”, evaluó.

Por último, Tamburini admitió que la gran disparada del dólar trajo cierto beneficio, “debido a que construir cuesta casi igual que en febrero y no hubo paritarias. Pero no es algo que nos salve. Sino el gobierno no toma medidas rápidas, esto se cae y después va a ser muy difícil que se levante nuevamente”, concluyó.