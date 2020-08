Kicillof pidió a la oposición que "pare" de profundizar la grieta durante la pandemia

El gobernador Axel Kicillof advirtió este viernes que en la Provincia de Buenos Aires hay una "tasa muy alta" de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) por el avance de la pandemia del coronavirus por lo que insistió que durante estas dos semanas "no se puede flexibilizar nada" en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En el mensaje que compartió en la tarde de este viernes junto al presidnete Alberto Fernández, el mandatario bonaerense apuntó contra la oposición y otros sectores por tratar de mostrar una "realidad paralela" a la que se vive en muchos hospitales como consecuencia del Covid-19. "Los hospitales están abarrotados", enfatizó.

Kicillof consideró que "no es el momento de atacar y de buscar votos" al responder las críticas por quienes acusan al Gobierno de promover una "cuarentena eterna". "Si quieren discutir, vamos a discutir con los números y con la realidad. Párenla", pidió.

"Hoy no tenemos el sistema sanitario desbordado pero sabemos que los contagios siguen creciendo. Hay tasas muy altas de ocupación de camas de unidades de terapia intensiva y así no se puede flexibilizar nada porque hay un riesgo muy grande", fundamentó.

A partir del anuncio de la producción de la vacuna contra el coronavirus en Argentina, Kicillof sostuvo que en estos meses se deben maximizar los cuidados porque "ahora los esfuerzos tienen plazo". "No podemos relajarnos; es una irresponsabilidad completa. Ahora sabemos dónde esta el final y no podemos tirarlo a la basura. No podemos tener descuido. No podemos dar pasos en falso", instó.

Kicillof entendió que con la certeza de que la pandemia "tiene fecha de vencimiento" los "sacrificios se justifican muchísimo más". "Pensábamos que esto iba a ser eterno, que íbamos a vivir con el barbijo y el alcohol en gel durante años, pero ahora sabemos que en unos meses nos vamos a empezar a vacunar y que esto se va a terminar", celebró, y aclaró: "Este alivio es para el futuro no para el presente que vivimos".

"El sistema de salud hoy no está colapsado en la Provincia porque tuvimos este tiempo que nos dio el aislamiento pero sino estaría estallado. Y no lo digo para escandalizar; hoy estaríamos desbordados", reiteró el jefe de Estado provincial.

Contenido Exclusivo